Япония пообещала открыто информировать о проверках рыбопродукции

Россельхознадзор обсудил с коллегами из Японии вопросы безопасности рыбной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Российское ведомство запросило у японской стороны различные материалы и документы.

Российские ветеринарные власти продолжают отслеживать ситуацию в связи со сбросами воды с атомной станции «Фукусима-1». До встречи с представителями японских ведомств, состоявшейся по видеосвязи 10 октября, Россельхознадзор обращался в ветслужбу Японии с просьбой предоставить информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции. В том числе о проверках на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода — трития.

«В настоящее время Китай, Гонконг, Макао, Южная Корея и Тайвань ограничили импорт японских рыбопродуктов. Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает присоединение к запретительным мерам», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Для детального анализа рисков Россельхознадзор запросил у иностранных коллег различную информацию и документы. В частности, профильную службу интересуют описание методов анализа трития, информация о лабораториях, проводивших испытания, протоколы испытаний продукции и воды до сброса и после него, лабораторные результаты по цезию, стронцию и рутению.

Также ведомство попросило предоставить материалы о мониторинговых лабораторных исследованиях на цезий и стронций рыбопродукции, экспортируемой из Японии в Россию, за 2022 и 2023 гг.

Японская сторона пообещала предоставить имеющиеся данные с результатами исследований рыбы и морской воды в районе сброса. «Также зарубежные коллеги выразили намерение взаимодействовать с российским ведомством, обеспечивая высокую степень прозрачности и транспарентности при передаче запрашиваемой информации», - отметили в Россельхознадзоре.

Ответственные ведомства двух стран пришли к общему мнению о важности дальнейшего диалога, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз МИД Японии. Отмечено, что японская сторона продолжит предоставлять России объяснения на основе научных данных прозрачным способом.

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