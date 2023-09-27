Импорт рыбопродукции из Японии могут закрыть

Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая в отношении японской рыбопродукции. Пока ведомство запросило переговоры и ряд данных у Страны восходящего солнца.

На заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов Россельхознадзор обсудил с коллегами из КНР их позицию относительно радиационной безопасности рыбной продукции Японии. Напомним, в связи со сбросом в океан воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» Поднебесная приостановила импорт морской продукции японского происхождения.

Российское и китайское ветеринарные ведомства договорились продолжать углублять кооперацию. Стороны планируют уточнять методики определения в продукции радиоактивных веществ, которые образуются в воде в результате охлаждения фрагментов ядерного топлива в разрушенных реакторах.

Кроме того, Россельхознадзор направил письмо ветеринарной службе Японии о необходимости проведения переговоров. Также РСХН просит предоставить до 16 октября информацию о методиках, которые используются в стране для радиологических исследований экспортируемой рыбной продукции. В том числе на остаточное содержание радиоактивного изотопа водорода — трития.

Сейчас объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию незначителен: за весь 2022 г. поставлено 190 тонн. В текущем году, по данным на 22 сентября, в РФ ввезено всего 118 тонн. Вместе с тем российскими судами в зоне, граничащей с японскими водами, добывается значительное количество рыбы, обратили внимание в Россельхознадзоре.

«Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает присоединение к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии. Окончательное решение будет принято после переговоров с японской стороной», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Анализ Россельхознадзора показал отсутствие в РФ утвержденных методик определения трития в продукции водного промысла.

РСХН считает необходимым разработать соответствующую методику совместно с Федеральным медицинским биофизическим центром имени А.И. Бурназяна, Аварийно-техническим центром Росатома и другими компетентными научными организациями.

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