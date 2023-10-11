Оператор «Фукусимы-1» выплатит пострадавшим рыбакам компенсации

Компания TEPCO — оператор АЭС «Фукусима-1» — компенсирует японским рыбохозяйственным организациям ущерб из-за сброса загрязненных вод. За возмещением уже обратилось около 200 предприятий.

Мероприятия проводятся на фоне продолжающегося запрета на импорт японской рыбной продукции в Китай и подготовки ко второму этапу сбросу вод. Первый этап проходил с 24 августа по 11 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., Токийская электроэнергетическая компания) принимает заявления на выплаты со 2 октября. За компенсацией обращаются предприятия рыбной отрасли, заявляющие о невозможности экспорта своей продукции или о значительном падении цены на нее на внутреннем рынке. Только за август сумма компенсаций может составить миллиарды иен, пишет портал Asia News Network.

В TEPCO созданы специальные консультационные подразделения, помогающие заполнять необходимые документы. В процессе задействовано около 1 тыс. сотрудников.

Asia News Network отмечает, что большая часть компенсаций, скорее всего, не поступит на счета предприятий до начала ноября — для оценки ущерба необходимо время. Впрочем, в тех случаях, когда требуется срочная выплата, обработку заявления ускоряют.

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