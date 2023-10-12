Перечень продукции для продэмбарго на 2024 год сохранили

Правительство оставило без изменений список сельхозпродукции, сырья и продовольствия, для ввоза которых из ряда стран предусматривается запрет, на 2024 г. Также продолжат действовать правила уничтожения санкционных товаров.

Действие списка товаров, на которые распространяется продовольственное эмбарго, продлено на 2024 г. Такое решение предусмотрено постановлением правительства от 10 октября 2023 г. № 1660, сообщает корреспондент Fishnews.

В сентябре указ о сохранении специальных экономических мер, введенных в 2014 г. в отношении поставок сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран, до конца следующего года подписал президент Владимир Путин.

Мера распространяется на ввоз товаров из США, стран ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Список санкционной продукции, действие которого продлено, утвержден постановлением правительства от 7 августа 2014 г. № 778.

В перечень входит и рыбопродукция, причем в нынешнем году в этой части список был скорректирован.

В 2015 г. президент также подписал указ о том, что ввезенная вопреки санкциям продукция подлежит уничтожению. Для этого правительством предусмотрен специальный порядок.

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