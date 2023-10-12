С «Фукусимы-1» сливают вторую порцию воды

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) начала второй этап сброса загрязненной радиоактивными веществами воды с АЭС «Фукусима-1». В течение 17 дней в Тихий океан будет слито около 7,8 тыс. кубических метров.

Уровень радиоактивных веществ в этой воде, по заверению экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находится на уровне ниже 1500 беккерелей на литр, пишет информагентство Reuters.

Несмотря на заявления МАГАТЭ о том, что сброс окажет минимальное влияние на людей и окружающую среду, в соседних с Японией странах всерьез озабочены последствиями, сообщает корреспондент Fishnews.

В Южной Корее значительно увеличили число проверок отечественных и японских рыбы и морепродуктов — уже проведено более 14 тыс. тестов, приводит данные The Korea Times. Также республика следит за составом воды у своего побережья. А Китай и вовсе запретил ввоз уловов из Японии.

Общественность в этих странах выступает с критикой действий TEPCO и японского правительства. В Южной Корее оппозиция продолжает осуждать «фукусимские» решения нынешней президентской администрации, а экоактивисты и рыбаки проводят акции протеста, обращает внимание издание Yonhap News.

Согласно заверениям японской стороны, перед сбросом в океан из воды удаляются практически все радиоактивные частицы за исключением трития. Его количество в прибрежных водах, по мнению TEPCO, остается на безопасном уровне.

Кроме того, японская сторона сообщила о намерении принять китайских и южнокорейских экспертов для совместного тестирования и исследования морской воды близ «Фукусимы-1», отмечает портал Nippon.com. Планируется, что пробы будут брать с 16 по 23 октября. В этих работах также примут участие специалисты из Канады и МАГАТЭ.

Проверять образцы будут в исследовательских институтах Японии, Китая, Южной Кореи и Канады. Результаты предполагается опубликовать в специальном докладе МАГАТЭ в течение года.

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