Мурманский губернатор попросил Валентину Матвиенко поддержать эксперимент с любительскими уловами

Глава Мурманской области Андрей Чибис на «часе субъекта» в Совете Федерации обратился к спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко по поводу разрешения для рыбаков-любителей продавать уловы. Регион выражает готовность опробовать специальный режим.

Важным законом для Мурманской области губернатор назвал инициативу о продаже уловов любительской рыбалки. Сегодня, согласно законодательству, рыбаки могут поймать до 100 кг, но реализовать свою добычу легально не имеют права, заявил Андрей Чибис.

В итоге, отметил он, люди вынуждены продавать уловы из-под полы либо отказываться от рыбалки. «А это жители приморских поселков, это для них род деятельности», — добавил мурманский губернатор.

Он подчеркнул, что область готова запустить у себя в экспериментальном режиме механизм продажи уловов рыбаками-любителями. Это, по словам Андрея Чибиса, обеспечит занятость людей, дополнительные налоговые поступления и объемы добычи для внутреннего рынка.

Губернатор призвал сенаторов дать возможность запустить эксперимент до конца нынешнего года, сообщает корреспондент Fishnews.

Возможную организацию такой продажи представители региона более подробно обрисовали на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Областные власти подчеркнули, что механизм обеспечения прослеживаемости такой продукции проработан и не вызывает возражений со стороны ФСБ.

Правом продавать рыбу, пойманную для личного пользования, предлагается наделить граждан, проживающих в поселках Териберка и Ура-Губа на берегу Баренцева моря.

С предложениями по организации продажи уловов любительской рыбалки Мурманская область выступала еще в 2020 г.

Инициативы, расширяющие возможности жителей прибрежных регионов получать коммерческую отдачу от вылова, выдвигали и другие регионы. В качестве контраргумента озвучивалось, что такая легализация может подпитать браконьерство.

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