Россельхознадзор рассказал о запрете икорных авиапосылок

Управление Россельхознадзора на Камчатке дало разъяснения по отправке соленой икры авиапочтой. Отмечено, что такие перевозки кустарно изготовленного деликатеса запрещены.

В Камчатском крае продолжается эксперимент по ограничению вывоза самолетами браконьерской лососевой икры под видом продукции для личного потребления. Напомним, один авиапассажир может взять собой не более 10 кг немаркированного деликатеса в ручной клади или багаже.

В Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора (в его ведении находится и Камчатка) поступило обращение от администрации международного аэропорта Елизово с просьбой разъяснить нормативы законодательства, регулирующие почтовые отправления скоропортящихся грузов. Было отмечено, что участились случаи попыток отправки гражданами соленой лососевой икры через аэропорт в почтовых отправлениях.

Икра обнаруживается в упакованных посылках службой авиационной безопасности при помощи специального досмотрового оборудования, обратили внимание в пресс-службе Россельхознадзора. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в сентябре в почтовых отправлениях было выявлено и отклонено к перевозке 311,3 кг соленой икры, с начала октября — почти 174 кг.

В ответе территориального управления уточняется, соленая икра относится к скоропортящимся продуктам, на которые распространяется требование статьи 22 федерального закона «О почтовой связи». Согласно этому документу, отправление почтой скоропортящихся грузов, в частности соленой икры, запрещено.

Авиаотправления скоропортящихся грузов службами курьерской доставки регулируется авиационными правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов. На продукцию должны быть предоставлены документы производителя, которые подтверждают, что свойства товара не изменятся в ходе его транспортировки. Если икра отправляется на имя другого получателя, то на подконтрольный товар требуется ветеринарное свидетельство. В любом случае перевозка таким способом соленой икры непромышленного изготовления, то есть без документов, незаконна, подчеркнули в Россельхознадзоре.

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