Новости
На Камчатке участились попытки вывезти соленую икру через аэропорт почтовыми отправлениями

Россельхознадзор рассказал о запрете икорных авиапосылок

Управление Россельхознадзора на Камчатке дало разъяснения по отправке соленой икры авиапочтой. Отмечено, что такие перевозки кустарно изготовленного деликатеса запрещены.

В Камчатском крае продолжается эксперимент по ограничению вывоза самолетами браконьерской лососевой икры под видом продукции для личного потребления. Напомним, один авиапассажир может взять собой не более 10 кг немаркированного деликатеса в ручной клади или багаже.

В Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора (в его ведении находится и Камчатка) поступило обращение от администрации международного аэропорта Елизово с просьбой разъяснить нормативы законодательства, регулирующие почтовые отправления скоропортящихся грузов. Было отмечено, что участились случаи попыток отправки гражданами соленой лососевой икры через аэропорт в почтовых отправлениях.

Икра обнаруживается в упакованных посылках службой авиационной безопасности при помощи специального досмотрового оборудования, обратили внимание в пресс-службе Россельхознадзора. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в сентябре в почтовых отправлениях было выявлено и отклонено к перевозке 311,3 кг соленой икры, с начала октября — почти 174 кг.

В ответе территориального управления уточняется, соленая икра относится к скоропортящимся продуктам, на которые распространяется требование статьи 22 федерального закона «О почтовой связи». Согласно этому документу, отправление почтой скоропортящихся грузов, в частности соленой икры, запрещено.

Авиаотправления скоропортящихся грузов службами курьерской доставки регулируется авиационными правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов. На продукцию должны быть предоставлены документы производителя, которые подтверждают, что свойства товара не изменятся в ходе его транспортировки. Если икра отправляется на имя другого получателя, то на подконтрольный товар требуется ветеринарное свидетельство. В любом случае перевозка таким способом соленой икры непромышленного изготовления, то есть без документов, незаконна, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икракамчаткароссельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Руслан РУМЯНЦЕВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Руслан РУМЯНЦЕВ

В работе портов должны произойти позитивные перемены

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ

Никита СЕЛИВЁРСТОВ

Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

Директор компании «Тройка»

Юлия БЕЛИКОВА

Приморский лосось — особенный

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.