Поток кустарной икры с Камчатки удалось уменьшить

В Камчатском крае подвели промежуточные итоги эксперимента по ограничению перевозки икры в личном авиабагаже. По экспертным данным, вывоз деликатеса непромышленного производства через аэропорт Елизово сократился примерно в пять раз.

«Мы можем констатировать, что процедура досмотра, контроля веса икорной продукции и подтверждения законности ее происхождения отлажена достаточно четко, не занимает большого количества времени у пассажиров — несколько минут, в единичных случаях оно достигает 10-15 минут», — отметил губернатор Владимир Солодов на совещании по вопросам реализации эксперимента.

Он напомнил, что в 2025 г. будет решаться, станут ли эти меры системными и распространятся ли на другие аэропорты дальневосточных регионов. «Все это зависит от того, насколько слаженно будет организована работа на Камчатке», — подчеркнул Владимир Солодов.

Руководитель Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович привел цифры: за аналогичный период 2021-2022 гг. (ноябрь-март) общий объем вывозимой икорной продукции непромышленного производства составлял от 550 до 600 тонн. С начала действия эксперимента в прошлом году — 104 тонны.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, положительные результаты выявил и аэропорт — средний удельный багаж вылетающего пассажира в ноябре-декабре сократился с 20-22 до 14-15 кг. Это благоприятно сказалось на регулярности рейсов и общем комфорте пассажиров в терминале.

Участники встречи обсудили также возможность введения выборочного встречного контроля авиабагажа в аэропортах прибытия пассажиров, подготовку к летнему сезону и профилактические меры по пресечению вывоза нелегальной икры через другие пути.

На практике алгоритм проверки авиапассажиров выглядит так: в зоне входного контроля аэропорта осуществляется обследование и маркировка багажа и ручной клади соответствующим цветом. Возможное наличие красной икры определяется визуально на проекционном изображении досмотрового оборудования.

По результатам досмотра сотрудник Россельхознадзора маркирует багаж и ручную кладь наклейками: зеленая — икра отсутствует, можно проходить на регистрацию, желтая — икра до 10 кг, можно проходить на регистрацию, красная или свыше одного багажного места с желтой наклейкой — икра свыше 10 кг, необходимо подтверждение промышленного производства икры.

Также в проверке задействованы информационные системы Россельхознадзора, позволяющие отследить через «Меркурий» передвижение икры до конкретного производителя, судна и партии вылова.

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