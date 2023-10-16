Камчатский край предлагает блок антибраконьерских поправок

Правительство Камчатского края проработало дополнение Уголовного кодекса новой статьей по незаконному обороту водных биоресурсов. Такие решения, считают в регионе, помогут перекрыть лазейки для браконьерских уловов.

Предложения Камчатки по борьбе с незаконным промыслом обсуждались на совещании, которое глава региона Владимир Солодов провел с начальником управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО Андреем Мондохоновым.

Опыт по икре считают достойным распространения

Губернатор отметил позитивные результаты эксперимента по контролю авиаперевозок лососевой икры. «В целом можно говорить о положительной оценке этой практики, проработке и распространении на другие субъекты Российской Федерации, а в отношении Камчатского края — о переходе от экспериментального к постоянному режиму реализации», — сказал глава региона.

Пилотный проект по ограничению авиаперевозки икры стартовал с 1 ноября 2022 г. Всего с начала эксперимента проконтролирована перевозка авиапассажирами порядка 25 тонн икры промышленного изготовления, а также порядка 192 тонн икры без документов. Это более чем в четыре раза меньше объема воздушной транспортировки икры непромышленного изготовления на пассажирских рейсах до запуска пилотной программы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Уголовка» за оборот и конфискация сетей

Приоритетными для регулирования Владимир Солодов также назвал вопросы, связанные с ужесточением ответственности за транспортировку браконьерских уловов, с дополнительной ответственностью в виде конфискации орудий лова и транспортных средств. Губернатор отметил вопросы по совершенствованию работы системы ветсертификации «Меркурий» в части прозрачности учета уловов.

Как сообщили в пресс-службе, правительство Камчатского края проработало изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части дополнения их новой статьей, связанной с незаконным оборотом водных биоресурсов. Здесь предлагается действовать по аналогии с установлением ответственности за оборот незаконно заготовленной древесины. Инициативу планируется направить в Госдуму.

Еще одним механизмом по борьбе с браконьерством должна стать конфискация судов и орудий лова, считают краевые власти. Сейчас в большинстве случаев нарушителей наказывают штрафом без лишения орудий лова и транспортных средств, так как они принадлежат третьим лицам, отметили в пресс-службе.

Андрей Мондохонов предложил участникам совещания рассмотреть возможность направления законодательной инициативы о внесении изменений в КоАП по аналогии с нарушениями в области таможенного дела. В этом случае предусмотрен механизм конфискации орудий совершения правонарушения, принадлежащих лицу, не привлеченному к административной ответственности.

«Предварительно мы прорабатывали предложения, поступившие в адрес Генеральной прокуратуры РФ. В целом нужно отметить, что каких-то принципиальных возражений относительно изложенных инициатив у Генеральной прокуратуры не возникает», — отметил по поводу камчатских предложений Андрей Мондохонов.

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