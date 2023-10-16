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Правительство Камчатского края проработало дополнение Уголовного кодекса новой статьей по незаконному обороту водных биоресурсов

Камчатский край предлагает блок антибраконьерских поправок

Правительство Камчатского края проработало дополнение Уголовного кодекса новой статьей по незаконному обороту водных биоресурсов. Такие решения, считают в регионе, помогут перекрыть лазейки для браконьерских уловов.

Предложения Камчатки по борьбе с незаконным промыслом обсуждались на совещании, которое глава региона Владимир Солодов провел с начальником управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО Андреем Мондохоновым.

Опыт по икре считают достойным распространения

Губернатор отметил позитивные результаты эксперимента по контролю авиаперевозок лососевой икры. «В целом можно говорить о положительной оценке этой практики, проработке и распространении на другие субъекты Российской Федерации, а в отношении Камчатского края — о переходе от экспериментального к постоянному режиму реализации», — сказал глава региона.

Пилотный проект по ограничению авиаперевозки икры стартовал с 1 ноября 2022 г. Всего с начала эксперимента проконтролирована перевозка авиапассажирами порядка 25 тонн икры промышленного изготовления, а также порядка 192 тонн икры без документов. Это более чем в четыре раза меньше объема воздушной транспортировки икры непромышленного изготовления на пассажирских рейсах до запуска пилотной программы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Уголовка» за оборот и конфискация сетей

Приоритетными для регулирования Владимир Солодов также назвал вопросы, связанные с ужесточением ответственности за транспортировку браконьерских уловов, с дополнительной ответственностью в виде конфискации орудий лова и транспортных средств. Губернатор отметил вопросы по совершенствованию работы системы ветсертификации «Меркурий» в части прозрачности учета уловов.

Как сообщили в пресс-службе, правительство Камчатского края проработало изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части дополнения их новой статьей, связанной с незаконным оборотом водных биоресурсов. Здесь предлагается действовать по аналогии с установлением ответственности за оборот незаконно заготовленной древесины. Инициативу планируется направить в Госдуму.

Еще одним механизмом по борьбе с браконьерством должна стать конфискация судов и орудий лова, считают краевые власти. Сейчас в большинстве случаев нарушителей наказывают штрафом без лишения орудий лова и транспортных средств, так как они принадлежат третьим лицам, отметили в пресс-службе.

Андрей Мондохонов предложил участникам совещания рассмотреть возможность направления законодательной инициативы о внесении изменений в КоАП по аналогии с нарушениями в области таможенного дела. В этом случае предусмотрен механизм конфискации орудий совершения правонарушения, принадлежащих лицу, не привлеченному к административной ответственности.

«Предварительно мы прорабатывали предложения, поступившие в адрес Генеральной прокуратуры РФ. В целом нужно отметить, что каких-то принципиальных возражений относительно изложенных инициатив у Генеральной прокуратуры не возникает», — отметил по поводу камчатских предложений Андрей Мондохонов.

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