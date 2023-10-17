Рыбакам Сахалина и Курил помогут сориентироваться в изменениях по участкам

Министерство по рыболовству Сахалинской области считает для себя важной задачей информировать предприятия о предстоящих изменениях по рыболовным участкам, сообщил глава ведомства Иван Радченко.

Новый закон о распределении рыболовных участков, в том числе для добычи анадромных видов рыб, вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Поправки предусматривают возможность для добросовестных пользователей перезаключить договор на РЛУ без торгов — без конкурсов или аукционов. При этом за предприятиями — пользователями участков для добычи анадромных будут закрепляться новые обязательства.

Также федеральные органы власти занимаются разработкой еще одного закона — о границах рыболовных участков. Готовится подзаконная база.

Министерство по рыболовству Сахалинской области участвует в формировании этих важных для рыбной отрасли региона документов, рассказал глава ведомства Иван Радченко. Помимо участия в подготовке правовой базы, министерство также считает важным информировать рыбаков о предстоящих изменениях, подчеркнул собеседник Fishnews. Разъяснительную работу ведут и рыбохозяйственные ассоциации региона.

Конечно, предприятия волнуют новые положения законодательства, отметил министр. «Мы планирует собрать заседание Сахалинского рыбохозяйственного совета, в котором широко представлены добывающие предприятия региона, и обсудить эту тему», — сообщил он.

На приведение в соответствие с действующим законодательством границ рыболовных участков, по всей видимости, будут отведены достаточно сжатые сроки, обратил внимание Иван Радченко. По словам министра, «в этом направлении предстоит большая, кропотливая работа».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews