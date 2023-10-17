Для проверки МСП в крабовом бизнесе выпустили правила

Правительство приняло постановление о предоставлении сведений о вхождении в группу лиц субъекта малого и среднего предпринимательства для сохранения за ним «исторических» квот по крабу.

Кабмин выпустил еще одно постановление для реализации изменений по крабовым квотам. Напомним, что, согласно принятому в декабре закону, почти весь объем для освоения отводится под квоты добычи крабов в инвестиционных целях (доли таких квот распределяются на аукционах). Остаток разрешили распределять субъектам малого и среднего предпринимательства, но они не должны входить в группу лиц с другими добытчиками, сообщает корреспондент Fishnews.

Постановлением от 10 октября 2023 г. № 1661 правительство установило правила предоставления сведений о группе лиц, в которую входит предприятие МСП. Предусматривается, что запрос информации о вхождении субъекта малого и среднего бизнеса ежегодно — не позже 15 ноября — будет направлять в Федеральную антимонопольную службу Росрыболовство. ФАС, в свою очередь, должна будет направить соответствующие сведения. При этом антимонопольное ведомство вправе запросить у предприятий МСП дополнительные данные об их вхождении в группу лиц.

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