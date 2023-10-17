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Часть похищенного изъяли правоохранители. Фото пресс-службы управления МВД России по Амурской области

«Рыбные» мошенники Приамурья переходят на передовые технологии

В Благовещенске задержаны супруги, подозреваемые в мошенничестве. По версии правоохранителей, злоумышленники с помощью чат-бота похитили у индивидуального предпринимателя рыбной продукции более чем на 1,6 млн рублей.

В отношении амурчан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе областного управления МВД России. Указывается, что оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности: женщина — за мошенничество, ее муж — за угрозу убийством.

Следствие установило, что фигуранты неоднократно приобретали у индивидуального предпринимателя рыбную продукцию, расплачиваясь наличными и переводами через банковское онлайн-приложение.

«Войдя таким образом в доверие, супруги решили пойти на обман. Для этого они воспользовались чат-ботом одного из мессенджеров, позволяющим генерировать изображения чеков приложения банка без проведения платежей», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, демонстрируя продавцам ложные чеки об оплате товара, подозреваемые в период с июня по сентябрь похищали продукцию. В дальнейшем свежемороженую рыбу, икру и другие деликатесы злоумышленники реализовывали через социальные сети.

Отмечено, что задержанные признались в содеянном. Часть похищенного изъята полицейскими и возвращена владельцу. Фигуранты будут ожидать суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Fishnews

  • Часть похищенного изъяли правоохранители. Фото пресс-службы управления МВД России по Амурской области
  • Всего, по версии следствия, похищено продукции более чем на 1,6 млн рублей. Фото пресс-службы управления МВД России по Амурской области
  • В числе полученных обманом товаров была и лососевая икра. Фото пресс-службы управления МВД России по Амурской области
  • У мужчины в «послужном списке» — угроза убийством. Фото пресс-службы управления МВД России по Амурской области
  • Женщина и ранее привлекалась к ответственности за мошенничество. Фото пресс-службы управления МВД России по Амурской области
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