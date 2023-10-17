«Рыбные» мошенники Приамурья переходят на передовые технологии

В Благовещенске задержаны супруги, подозреваемые в мошенничестве. По версии правоохранителей, злоумышленники с помощью чат-бота похитили у индивидуального предпринимателя рыбной продукции более чем на 1,6 млн рублей.

В отношении амурчан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили Fishnews в пресс-службе областного управления МВД России. Указывается, что оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности: женщина — за мошенничество, ее муж — за угрозу убийством.

Следствие установило, что фигуранты неоднократно приобретали у индивидуального предпринимателя рыбную продукцию, расплачиваясь наличными и переводами через банковское онлайн-приложение.

«Войдя таким образом в доверие, супруги решили пойти на обман. Для этого они воспользовались чат-ботом одного из мессенджеров, позволяющим генерировать изображения чеков приложения банка без проведения платежей», — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, демонстрируя продавцам ложные чеки об оплате товара, подозреваемые в период с июня по сентябрь похищали продукцию. В дальнейшем свежемороженую рыбу, икру и другие деликатесы злоумышленники реализовывали через социальные сети.

Отмечено, что задержанные признались в содеянном. Часть похищенного изъята полицейскими и возвращена владельцу. Фигуранты будут ожидать суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews