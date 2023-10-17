СРНК утвердит правила промысла на 2024 год

Россия и Норвегия приступили к обсуждению условий добычи совместно регулируемых запасов трески, пикши и других объектов промысла на 2024 г. По итогам 53-й сессии СРНК определит национальные квоты стран и согласует программу научных исследований.

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) начала работу 16 октября в формате видео-конференц-связи. В первый день сессии стороны обсудили состояние совместно управляемых запасов водных биоресурсов, прогнозы и рекомендации по величинам ОДУ на 2024 г. и дальнейшее развитие сотрудничества в области рыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, среди наиболее актуальных тем — продолжающееся снижение биомассы запасов трески и пикши. Участники сессии также обратили внимание на недостаточный размер квоты на прилов сайды при промысле трески в Норвежской экономзоне и необходимость выработки согласованного решения по оценке ОДУ палтуса на 2024 г.

В рамках СРНК пройдут заседания четырех рабочих групп: по контролю, по научному сотрудничеству, по тюленям и по статистике. Их участники обсудят правила регулирования промысла рыб, тюленей и северной креветки, а также вопросы сотрудничества в области аквакультуры. Ученые обеих стран предоставят результаты национальных исследований запасов камчатского краба и краба-стригуна опилио, согласуют и примут программу совместных научных исследований на 2024 г.

Сессия СРНК завершится 20 октября подписанием протокола.

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