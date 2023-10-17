Более 50 млн рублей получит бюджет за два участка на Ладоге

В ходе аукциона проданы права на два рыбоводных участка на Ладожском озере в Республике Карелия. Цена одного из лотов стала рекордной для Северо-Запада по стоимости за гектар.

В августе Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на аукцион два РВУ под индустриальную аквакультуру площадью 76,8 га и 42,6 га. Стартовые цены лотов составили 261 тыс. и 145 тыс. рублей. Участки предоставляются на 10 лет.

На торги по первому лоту допустили шесть участников. Победителем признали ООО «Ладожская форель», предложившее 41,58 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол аукциона. «Это на сегодняшней день стало рекордом стоимости 1 га на право пользования рыбоводным участком в Северо-Западном регионе», — отметили в пресс-службе теруправления.

За второй лот боролись четыре участника. Победило ООО «Аквакультура Ладожского озера», предложившее 13 млн рублей.

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