Росрыболовство объявило новый крабовый аукцион

Федеральное агентство по рыболовству планирует в ноябре продать еще один набор долей квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами. Торги предполагается провести 10 ноября.

Напомним, что аукционные квоты добычи крабов вводились в два этапа. Первый вид квот - вылова крабов в инвестиционных целях - включили в закон в 2019 г. Второй вид - вылова крабов в инвестиционных целях - 2022 - законодательно появился в конце прошлого года .

Как сообщает корреспондент Fishnews, государство решило допродать доли по тем объектам, которые не были реализованы на первом этапе. Такой аукцион планируется провести 10 декабря. Как и предыдущие торги, он будет проходить на электронной площадке Российского аукционного дома .

Выставленный на продажу лот включает по 100% долей квот добычи в инвестцелях колючего краба в Южно-Курильской зоне, волосатого четырехугольного краба и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне, равношипого краба в центральной части Охотского моря. Стартовая цена - более 3,6 млрд рублей.

Победитель аукциона должен будет построить на российской верфи среднетоннажное судно для промысла краба. Договор на доли квот закрепляется на 15 лет.

Прием заявок на участие в новом аукционе будет проходить с 20 октября до 7 ноября.

Доли квот вылова в инвестцелях - 2022 по этим объектам были проданы 16 октября . На этих торгах они были разбиты по разным лотам. Комплект с волосатым четырехугольным и колючим крабами приобрел «Амуррыбпром», набор, включающий доли квот добычи стригуна бэрди, - «Владкраб», «Север» и «Островной-Краб». Лот с равношипым крабом центральной части Охотского моря - «Калан».

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