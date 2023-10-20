Показатели по рыбному рациону просят включить в госпрограмму

Важно вернуть в отраслевые стратегические документы целевые показатели потребления рыбной продукции среди россиян. Об этом руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья заявило на встрече с сенатором Людмилой Талабаевой.

Из стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, отраслевой госпрограммы убрали целевые показатели потребления рыбопродукции. Между тем это очень важные результаты, на которые должны быть направлены усилия предприятий и государства, отметил президент АРПП Георгий Мартынов. Это необходимо в том числе в свете поручений главы государства по стимулированию потребления рыбопродукции на внутреннем рынке до 2030 г.

«Этот показатель нужно срочно вернуть», — сказал руководитель отраслевого объединения Приморского края. Он добавил, что это позиция Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков обратил внимание на то, что в поручениях главы государства прямо говорится о необходимости установить ежегодные целевые индикаторы реализации дорожной карты по повышению потребления.

Как сообщает корреспондент Fishnews, механизмы выполнения президентских поручений стали основной темой встречи, которую член Совета Федерации Людмила Талабаева провела во Владивостоке с руководителями предприятий рыбохозяйственного комплекса. Предложения, выработанные на совещании, представители бизнеса попросили вынести на обсуждение в Совете Федерации. Встречу организовала АРПП.

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