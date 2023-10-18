Координационный совет предложил вопросы для встречи с сенатором

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья готовит совещание руководителей отраслевых организаций с членом Совета Федерации Людмилой Талабаевой.

На встрече сенатора с рыбопромышленниками планируется выработать предложения по реализации поручений президента . «В этом перечне задач — повышение доступности рыбной продукции на внутреннем рынке, вопросы логистики. Поэтому собираем портовиков, тех, кто занимается реализацией рыбопродукции, ее автоперевозками», — рассказал руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

Совещание с членом Совета Федерации пройдет во Владивостоке в очном режиме, но члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока — главы отраслевых объединений из других регионов — предложили, какие темы, по их мнению, необходимо поднять в общении с парламентарием.

На федеральном уровне поручено подготовить дорожную карту по увеличению потребления рыбопродукции на внутреннем рынке, однако из госпрограммы развития рыбной отрасли показатель среднедушевого потребления рыбы в домашних хозяйствах почему-то убрали , отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Я считаю, такой ориентир нужно вернуть — в госпрограмму, в стратегию развития отрасли. Начинать все-таки необходимо с правильного целеполагания», — считает руководитель ассоциации. Он напомнил, что этот вопрос поднимался и в ВАРПЭ .

Беспокоит производителей и то, к чему приведут эксперименты по цифровой маркировке рыбопродукции. Минпромторг уже озвучивал, что уже с 1 апреля следующего года планируется перейти на обязательную цифровую маркировку икры , а также заявлял о планах по маркировке рыбных консервов . Предприятия волнует, как это все будет реализовываться технически и как отразиться на стоимости продукции для потребителя. Эти вопросы предложил поднять председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

На встрече с сенатором также предложено обсудить вопросы логистики.

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