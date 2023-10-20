АРПП предлагает пристальнее изучить вопрос пошлин

Рассмотреть возможность исключения рыбной продукции из списка для определения ввозной таможенной пошлины, привязанной к курсу доллара, предлагают в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Эта тема актуальна и с точки зрения обеспечения российского потребителя.

К теме пошлин на рыбу президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратился на встрече представителей отрасли с сенатором Людмилой Талабаевой во Владивостоке.

Совещание было посвящено реализации поручений главы государства по увеличению потребления российской рыбы на внутреннем рынке, сообщает корреспондент Fishnews. Пошлины экспортные, однако общий рост расходов влияет на экономическое самочувствие предприятий в целом, а значит, и на стоимости продукции для внутреннего рынка. «Это все предприятия заложат в свою себестоимость. С этим как быть?» - сказал руководитель АРПП.

Он считает важным более детально изучить эту тему и, возможно, обратиться в правительство с предложением пересмотреть список для определения гибкой пошлины в части рыбных товаров.

Участники совещания также подробно остановились на том, какие решения необходимы для более эффективной доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Обсуждались и механизмы для повышения популярности рыбы среди россиян, прежде всего среди молодежи.

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