Глава Росрыболовства: По итогам аукциона отрасль получит средства на развитие

Деньги по результатам крабовых торгов планируется направить на обновление НИСов, спасательного флота, потребности рыбоохраны, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что аукцион был организован так, чтобы исключить возможность недобросовестного участия.

Руководитель Росрыболовства прокомментировал для Fishnews результаты аукциона по продаже крабовых квот, проходившего с 16 по 18 октября. По итогам продано 27 наборов долей квот вылова в Дальневосточном бассейне, причем их покупатели должны будут выполнить инвестиционные обязательства.

По результатам аукциона ожидается поступление в федеральный бюджет порядка 214,5 млрд рублей. «Это достаточно внушительная сумма. Очень важно, что благодаря этим средствам рыбохозяйственный комплекс получит дополнительное финансирование на дальнейшее развитие, в том числе строительство научно-исследовательских судов, улучшение материально-технической базы рыбоохраны и обновление спасательного флота», — заявил глава Федерального агентства по рыболовству.

В рамках инвестиционных обязательств приобретателей долей квот должно быть построено 23 современных судна-краболова и четыре специализированных логистических комплекса. «Это хороший задел на будущее», — подчеркнул Илья Шестаков.

Он отметил, что на лоты была изначально установлена достаточно высокая стартовая цена. «Те компании, которые готовы приобретать лоты с высокой начальной стоимостью, должны иметь возможность внести существенный залог.

Было крайне важно не допустить недобросовестных игроков, которые, ввиду низких залогов, могли бы просто начать отказываться от долей и сорвать проведение аукционов, что привело бы к их повторному проведению.

Также это было сделано для того, чтобы минимизировать случаи браконьерства, когда компании приобретают небольшие доли и начинают заниматься незаконной добычей, перелавливать выделенный объем по квоте. Для нас очень важно, что мы смогли сделать этот рынок более прозрачным», — отметил глава Росрыболовства.

До объявления аукциона были проведены тестовые торги. «Мы оценивали возможности всех федеральных электронных площадок, установленных распоряжением правительства «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок…». Был проведен ряд встреч с представителями электронных торговых площадок, а также организовано проведение тестовых аукционов, по итогам которых было отдано предпочтение электронной площадке «Российский аукционный дом», с учетом наличия у нее опыта проведения крабовых аукционов», - рассказал Илья Шестаков.

Тестовые аукционы позволили электронным площадкам продемонстрировать свой функционал, а участвующие компании получили разъяснения по вопросам регистрации, подачи заявки, ценового предложения и взаимодействия с банками.

«Для нас было важно, чтобы каждый участник аукционов смог комфортно, безопасно, по принципам максимальной прозрачности принять участие в торгах», — прокомментировал глава Росрыболовства.

В ноябре запланирован аукцион по продаже еще одного лота — набора долей квот вылова краба в Дальневосточном бассейне, победитель должен будет построить промысловое судно.

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