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Аукционы ставят новые задачи перед наукой

Продажа квот на вылов с аукционов с инвестиционными обязательствами заставляет по-новому взглянуть на вопросы научного обеспечения промысла, обратили внимание представители отраслевого сообщества на конференции Fishnews.

Распределение долей квот на вылов через аукционы уже опробовали в сфере добычи крабов. При этом приобретатели прав на промысел принимают на себя серьезные обязательства. Финансовая нагрузка на участников второго этапа крабового аукциона в 15-летнем горизонте превысит 500 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации добытчиков краба. И это только часть затрат.

Одна из ключевых составляющих, которые определят успешность проектов предприятий, это состояние ресурсной базы. «Среди основных задач сейчас я вижу получение инвесторами максимально полной и объективной научной информации о состоянии и перспективах основных промысловых запасов крабов, повышение информационного обеспечения прогнозов запасов крабов», — отметил на конференции Fishnews Online президент АДК Александр Дупляков.

Важными объектами для изучения состояния ресурсной базы руководитель ассоциации назвал краба-стригуна опилио Северо-Охотоморской подзоны, крабов Западной Камчатки, Берингова моря — но этим список не ограничивается.

При этом сами промышленники содействуют науке в выполнении исследований: у ассоциации уже накоплен большой опыт работы с ВНИРО и его филиалами в проведении научных съемок, рассказал президент АДК.

В условиях, когда проводятся аукционы по продаже долей квот, когда победители таких торгов еще и берут на себя реализацию серьезных инвестиционных проектов, обостряется потребность в долгосрочном прогнозировании состояния водных биоресурсов, уверен советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров. По его мнению, это должны быть прогнозы на пять и более лет.

«Когда речь идет о вложениях на 10-15 лет — а сегодня это уже факт, наша реальность, нужны и прогнозы больше чем на два года вперед», — сказал ученый. Но для формирования такой научной основы необходимы новые методы.

Долгосрочные прогнозы необходимы рыбакам для планирования хозяйственной деятельности, своевременного переоснащения производственных мощностей, выбора инвестиционных решений. Нужны они и федеральным ведомствам при оценке налоговой базы, выработке способов распределения квот, обосновании инвестиционной политики, формировании правил рыболовства — все эти направления использования данных Лев Бочаров приводил ранее в интервью для журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

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