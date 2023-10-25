Крабовый бизнес принял серьезные обязательства

Финансовая нагрузка на участников второго этапа крабовых аукционов в 15-летнем горизонте превысит 500 млрд рублей — подсчитали в Ассоциации добытчиков краба. И это только часть затрат.

Плата за лоты на прошедшем в октябре аукционе составляет свыше 214,5 млрд рублей. Но это еще не все затраты, связанные с торгами, которые понесут компании-участницы, обратили внимание в Ассоциации добытчиков краба.

Покупатели квот принимают на себя обязательства по строительству промыслового флота и логистических комплексов. Общий объем вложений эксперты АДК оценили в 65 млрд рублей. Также значительной статьей затрат станет обслуживание кредитных обязательств, связанных как с аукционом, так и с реализацией инвестиционных обязательств.

При расчете нагрузки, которая ложится на участников крабового рынка, в объединении также учитывали новые экспортные пошлины и рост ставок сбора за пользование водными биоресурсами. За 15 лет (срок, на который будут закреплены доли квот) эти затраты составят 58,5 и 22,5 млрд рублей соответственно.

При таких исходных данных общая нагрузка за этот период превысит 500 млрд рублей, подсчитали в ассоциации.

«На данном этапе сложно делать точные расчеты, но эта сумма показывает реальный уровень затрат, которые инвесторы — участники аукционов понесут на протяжении 15-летнего периода», — сообщил президент АДК Александр Дупляков.

Если брать за базис экспортную выручку (для проданного на аукционе объема квот) за 2022 г. и предположить, что она останется неизменной на протяжении 15 лет, то доля затрат, связанных с участием в аукционе, и затрат, связанных с новыми пошлинами и ростом ставок сбора, оценивается почти в 60%. А ведь помимо этого есть расходы, связанные непосредственно с промыслом, с другими направлениями, напомнил руководитель ассоциации.

«Второй этап налагает на инвесторов очень серьезные финансовые обязательства, и это на фоне непростой ситуации с рынками и санкционными ограничениями», — заявил собеседник Fishnews. Это, по его мнению, и повлияло на состав участников и ход аукциона. Тем не менее состоявшийся аукцион показал более чем двукратный рост бюджетной эффективности по сравнению с аукционом 2019 г.

Представление о крабовом промысле как о сверхприбыльной деятельности уйдет в прошлое, считает руководитель ассоциации. Теперь перед краболовами стоит задача за 15 лет выйти на положительный финансовый результат и адекватную инвестициям окупаемость, полагает Александр Дупляков.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews