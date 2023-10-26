По сельди Берингова моря предложили ограничение на 2024 год

Минсельхоз представил приказ о дополнительных мерах по регулированию добычи сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2024 г. Предлагается использовать то же решение, что и в нынешнем году.

Проект приказа «Об установлении ограничения промышленного рыболовства сельди тихоокеанской в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2024 году» размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается установить дополнительную меру регулирования по добыче сельди в Западно-Беринговоморской зоне: запретить спецпромысел в этом районе западнее 179 градуса восточной долготы.

Напомним, что такое решение принималось и на нынешний год. Мера объяснялась необходимостью сохранения олюторской сельди.

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