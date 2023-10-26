Дело о браконьерстве и незаконной заготовке икры рассмотрят на Сахалине

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела о нелегальной добыче горбуши на путях к местам нереста. Причиненный ущерб оценивается в 2,4 млн рублей.

В браконьерстве обвиняется житель села Горное Макаровского городского округа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД, летом прошлого года мужчина поймал 20 особей горбуши на реке Марковка и заготовил из них более 3,5 кг икры.

Спустя несколько дней, по данным следствия, фигурант вместе с двумя односельчанами добыл еще 190 экземпляров горбуши на реке Туровка. Из пойманной рыбы он извлек почти 70 кг икры.

Дело направлено в суд. Уголовные дела в отношении подельников выделены в отдельное производство.

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