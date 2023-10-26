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Суть сводилась к вопросу: как быть, если заявка на участие в конкурсе подана на пять минут позже времени окончания приема, однако до начала процедуры вскрытия конвертов

Нестыковки в правилах организации конкурсов довели до суда

В Алтайском крае арбитраж вынес решение по тяжбе вокруг торгов по рыболовным участкам. Суть сводилась к вопросу: как быть, если заявка на участие в конкурсе подана на пять минут позже времени окончания приема, однако до начала процедуры вскрытия конвертов.

Согласно материалам дела, организатором конкурса выступило министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. В извещении о проведении конкурса были указаны дата и время окончания подачи заявок — 23.03.2023 10:00 (МСК+4). Там же сообщалось, что прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с предложениями.

Согласно журналу регистрации, заявки от одной из компаний были зарегистрированы в 10:05. Причем доставлены они были курьером. После того как компания выиграла торги по двум лотам, один из проигравших участников обратился с жалобой в региональное УФАС.

В УФАС жалобу сочли обоснованной и вынесли предписание министерству об отмене итогов конкурса и проведении новых процедур по лотам, на которые заявлялась компания. Министерство с этим требованием не согласилось, в результате чего два ведомства встретились в арбитражном суде со встречными исками.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суд был вынужден сопоставить несовпадающие требования различных пунктов «Правил организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства».

Так, пункт 33 правил предусматривает, что «заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям». А в пункте 26 сказано: «прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам».

А согласно пункту 37, «непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к заявкам … комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к заявкам, о возможности подать заявку, изменить или отозвать заявку до начала процедуры вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам».

По мнению суда, в силу пункта 37 возможность подать заявку «имеется лишь у лиц, присутствующих при вскрытии таких конвертов и подавших ее до 10:00, поскольку процедура проведения конкурса предполагает определенный временной промежуток для окончания подачи заявок и их регистрации».

Суд также указал, что ссылка министерства на возможность подачи и регистрации заявки непосредственно до самого вскрытия конвертов ставит лиц, подавших заявки до 10:00, и лиц, сделавших это после 10:00, в неравное положение.

В итоге арбитраж согласился с позицией УФАС. Решение суда первой инстанции в законную силу не вступило.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

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