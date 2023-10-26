Соглашение о запрете вредных субсидий получило новых сторонников

Еще семь стран официальном сообщили в ВТО о присоединении к соглашению о запрете вредных субсидий в рыболовстве. Это значительный шаг на пути к вступлению договора в силу, заявили в организации.

С 23 по 24 октября в Женеве проходила встреча старших должностных лиц — заместителей министров, курирующих вопросы внешней торговли в странах ВТО.

Представители Албании, Австралии, Ботсваны, Кубы, Кот-д'Ивуара, Республики Корея и Сент-Люсии передали генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале документы о присоединении к соглашению о запрете вредных рыболовных субсидий.

Таким образом, общее число стран — членов ВТО, которые официально приняли соглашение, достигло 51. Это 46% от необходимого количества для вступления документа в силу, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта Всемирной торговой организации. Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что организация находится на полпути к этому результату.

«Каждое официальное принятие соглашения о субсидиях на рыболовство знаменует собой важный шаг на пути к его вступлению в силу, что очень важно для [сохранения] здоровья океана, для [обеспечения] средств к существованию и продовольственной безопасности миллионов людей, а также для ВТО», — отметила генеральный директор организации во время состоявшейся по этому случаю церемонии.

Она также отметила, что в скором времени к соглашению планирует присоединиться и Фиджи.

Сейчас готовится 13-я Министерская конференция ВТО, запланированная на февраль 2024 г. в Абу-Даби. По мнению участников встречи старших должностных лиц, завершение переговоров по рыболовным субсидиям в фокусе подготовки к конференции, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

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