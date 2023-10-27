Обратиться к вопросам промысла трески считают важным на Сахалине

Пользователи Сахалинской области, как и их коллеги из других регионов Дальнего Востока, отмечают необходимость выработки мер по сохранению трески в Западно-Беринговоморской зоне, рассказал областной министр по рыболовству Иван Радченко.

Целый ряд рыбохозяйственных объединений и руководство регионов подняли проблемы промысла трески в Беринговом море. В октябре Федеральное агентство по рыболовству уже провело с учеными и представителями бизнес-сообщества совещание по этой проблематике. Отраслевая общественность также предложила вернуться к вопросу о состоянии и перспективах промысла трески в Западно-Беринговоморской зоне на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (его планируется собрать в ноябре).

Предприятия Сахалинской области тоже отмечают снижение запаса трески, сообщил Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко. Глава ведомства рассказал, что рыбаки прилагают все усилия к тому, чтобы освоить выделенные квоты, но это непросто.

Пользователи региона согласны с тем, что необходимо выработать дополнительные меры по сохранению ресурса трески в Западно-Беринговоморской зоне. И к этой теме вполне целесообразно было бы обратиться на предстоящем заседании ДВНПС, полагает областной министр.

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