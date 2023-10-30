Совет Федерации дал рекомендации по эксперименту с любительскими уловами

Парламентарии рекомендовали федеральным ведомствам и заинтересованным регионам изучить инициативу властей Мурманской области по продаже уловов любительской рыбалки.

Совет Федерации выпустил постановление по итогам Дней Мурманской области. Один из пунктов касается регулирования любительского рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Губернатор Заполярья Андрей Чибис, выступая на «часе субъекта» в СФ, заявил, что регион готов запустить эксперимент по продаже уловов рыбаками-любителями.

Возможную организацию такой продажи представители Мурманской области более подробно обрисовали на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Правом продавать рыбу, пойманную для личного пользования, предложено наделить граждан, проживающих в поселках Териберка и Ура-Губа на берегу Баренцева моря.

По итогам обсуждения сенаторы рекомендовали Минсельхозу, Минвостокразвития с участием заинтересованных субъектов Федерации проработать предложения правительства Мурманской области по проведению на территории региона эксперимента по вовлечению в коммерческий оборот уловов, добытых гражданами в рамках любительского рыболовства, но не используемых ими для удовлетворения личных потребностей.

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