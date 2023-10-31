Рыбоводы готовятся к зимовке

К концу года предприятия Росрыбхоза прогнозируют прирост основных показателей на 2–3%. Но в среднесрочной перспективе притормозить развитие отрасли могут как природные факторы, так и регуляторное давление.

Результаты работы предприятий, входящих в Ассоциацию «Росрыбхоз», по итогам трех кварталов текущего года сохраняют положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. общая добыча рыбы увеличилась на 3%, реализация товарной рыбы — на 6,6%, выпуск пищевой рыбной продукции (включая консервы) — на 1,4%. Наибольший прирост по темпам реализации продукции продемонстрировали аквафермеры Северо-Западного — на 10,6%, Северо-Кавказского — на 14,9% и Приволжского федеральных округов — на 7,2%.

По словам председателя правления Росрыбхоза Василия Глущенко, по итогам года ожидается рост по всем основным показателям — в пределах 2–3% — кроме производства консервов. Руководитель ассоциации отметил, что производители пока не поднимают отпускные цены на рыбу, хотя их затраты выросли очень серьезно.

В конце сентября рыбоводные хозяйства начали пересаживать рыбопосадочный материал в зимовальные пруды, а в южных районах из-за очень теплого начала осени к этой работе приступили только в октябре. «В связи с непростой ситуацией по обеспечению форелеводческих хозяйств молодью неплохо сработал племзавод «Адлер», увеличив производство подрощенной молоди на 5,7%», — рассказал первый зампредседателя Росрыбхоза Виктор Зарайский. После модернизации, которая закончится в 2024 г., завод планирует производить до 30 млн штук рыбоводной икры и 40 тонн подрощенной молоди форели в год.

По информации ассоциации, в этом году отечественные комбикормовые заводы в целом обеспечивали потребности рыбоводных хозяйств. Хотя определенные проблемы сохраняются, в первую очередь по высокоэнергетическим кормам. Для решения этого вопроса по инициативе Росрыбхоза в нормативную базу были внесены изменения, позволяющие использовать в качестве источника белка при производстве рыбных кормов насекомых, а именно личинок черной львинки.

В октябре вышло распоряжение правительства, которым продукция из черной львинки в разных формах — и жиры, и мука, и гранулы, и пюре — включена в перечень сельскохозяйственной, рассказала начальник управления аквакультуры и научного обеспечения Росрыбхоза Галина Павлович. По ее словам, во всем мире личинки черной львинки и продукция из нее активно используются приизготовлении кормов для домашних и сельскохозяйственных животных, а также аквакультурной рыбы.

Управляющий ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов поделился опытом оспаривания ростовскими хозяйствами оценки кадастровой стоимости земли под рыбоводными прудами. В результате через суд удалось доказать некорректность расчетов и для 444 участков кадастровая стоимость была пересчитана. Но новая цифра, по мнению рыбоводов, остается завышенной. Поэтому ассоциация «Ростоврыбком» и предприятия Ростовской области намерены продолжать работу по пересмотру результатов оценки.

Еще одним вызовом для прудового рыбоводства, который уже невозможно игнорировать, по словам Александра Ершова, является влияние изменений климата. «Слишком много тепла — это тоже проблема», — констатировал он и рекомендовал рыбоводам, особенно в южных регионах, готовиться к тому, что придется учиться работать в новых условиях, менять традиционные технологии выращивания и переходить на другие виды рыбы и иных гидробионтов.

Последствия климатических изменений затрагивают всех, согласился президент Союза осетроводов Александр Новиков. «Осетр — хоть и рыба теплолюбивая, но до определенной степени. И мы тоже часто вынуждены не кормить рыбу, потому что естественные температуры повышаются. Думаю, что сейчас пойдет тенденция, когда осетровики, которые располагают свои хозяйства на открытых водоемах, будут перебираться на водоемы, где раньше выращивали форель», — высказал мнение руководитель союза.

Он также поделился с коллегами информацией о ходе эксперименте по маркировке осетровой и лососевой икры. «Эксперимент заканчивается в марте, и почти 100% вероятность, что маркировка станет обязательной», — отметил Александр Новиков.

По его словам, на стоимости осетровой икры это требование скажется незначительно, но следующим шагом, вероятно, станет распространение маркировки на другие виды рыбной продукции в потребительской упаковке, в первую очередь на консервы.

«Когда это массовый и дешевый продукт, это будет дополнительная и существенная нагрузка, от которой будут плакаться все, кто такую продукцию производит. И конечно, это будет перекладываться на плечи потребителя», — предупредил Александр Новиков и рекомендовал рыбоводам следить за информацией об эксперименте и соответствующими изменениями нормативной базы.

Члены правления подвели итоги участия предприятий Росрыбхоза в агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила с 4 по 7 октября на площадке Тимирязевской академии. В рамках экспозиции «Товарное рыбоводство» были продемонстрированы различные породы рыб, которые выращиваются на аквакультурных предприятиях: карповые, растительноядные, лососевые, осетровые, сомовые. Посетители стенда также могли ознакомиться с информацией о научных разработках в рыбоводстве и селекционно-племенных достижениях, со справочными материалами по профилактике и борьбе с болезнями рыб.

С выставки члены Росрыбхоза увезли 14 золотых медалей — за высокие показатели в развитии племенного и товарного животноводства. Отдельной медали была удостоена и ассоциация.

Кроме того, участники заседания обсудили планы в связи грядущим юбилеем Росрыбхоза — в декабре отраслевому объединению исполнится 35 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews