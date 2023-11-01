Результаты промысла и договоры на крабовые квоты обсудили у главы Росрыболовства

К началу ноября российские рыбаки добыли 4,6 млн тонн — на 11,2% выше уровня 2022 г. В том числе на Дальнем Востоке освоено более 3,5 млн тонн — на 17% больше, чем за десять месяцев прошлого года.

Результаты промысла обсуждались на оперативном совещании, которое провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Вылов тихоокеанских лососей в дальневосточных регионах суммарно превысил 607 тыс. тонн — в 2,2 раза больше показателя за тот же промежуток 2022 г. и почти на 13% — показателя 2021 г. Такой результат — второй после рекорда 2018 г. Итоги лососевой путины подведут на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в ноябре.

Активно идет добыча сардины-иваси, рассказали в пресс-службе Росрыболовства. Освоено 354 тыс. тонн — на 92% выше уровня прошлого года.

Главе Росрыболовства доложили о работе российского флота в районах действия международных договоров, включая экономические зоны иностранных государств, конвенционные районы и открытое море: к 31 октября добыто почти 477 тыс. тонн — чуть выше показателя 2022 г.

Отдельное внимание уделено заключению договоров по итогам крабового аукциона с инвестиционными обязательствами, а также работе по подзаконным актам второго этапа инвестквот.

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