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Круглый стол по вопросам совершенствования законодательства в сфере пищевой продукции провел профильный комитет Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ

Рыбный союз предлагает актуализировать нормы техрегулирования

Эксперты Рыбного союза выступают за то, чтобы закрепить понятие зоологического наименования водных биоресурсов, — это должно помочь бороться с фальсификатом. Предложены и другие изменения.

Председатель Рыбного союза Александр Панин принял участие в круглом столе по вопросам совершенствования законодательства в сфере пищевой продукции. Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Сейчас Минсельхоз России обсуждает с участниками отрасли проект поправок в КоАП, предусматривающих ужесточение ответственности за отсутствие прослеживаемости пищевой продукции, а также — за нарушение изготовителями и продавцами требований технических регламентов, сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

«Поддерживаем в целом устанавливаемые проектом законодательные инициативы. Бороться с фальсификатом нужно. Однако эта ответственность не должна перекладываться исключительно на плечи добросовестных предприятий, которые на виду, в которые удобно приехать, которые удобно контролировать. Все-таки бороться надо с теми, кто в тени», — подчеркнул Александр Панин.

Руководитель союза также выдвинул ряд предложений по устранению пробелов и актуализации норм в актах технического регулирования, прежде всего в техрегламентах «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Нормирование мышьяка в рыбной продукции

«Мы вышли на прямые переговоры с Роспотребнадзором, идет конструктивный диалог. Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретную дорожную карту по проекту», — сообщил председатель Рыбного союза.

Он поблагодарил комитет Совета Федерации и лично Сергея Митина за внимание к вопросу.

Блочная заморозка и глазурь

«Рыбный» техрегламент ЕАЭС не признает блочное (полублочное) замораживание в качестве тарной упаковки, применяемой исключительно для сохранения качества продукции. Соответственно, и арбитражная практика отказывается относить его к способу упаковывания. Поэтому в отношении рыбной продукции, замороженной в блоке и находящейся в B2B-обороте, контрольно-надзорные органы применяют требования о глазури.

«Такой подход не соответствует ни реальным целям техрегламента, ни интересам всего торгового оборота. Поэтому предлагаем исключить блочное и полублочное замораживание из-под действия пункта 33 техрегламента ЕАЭС 040/2016 [об уровне содержания глазури] и ввести отдельные требования безопасности к такому замораживанию», — отметил Александр Панин.

Кроме того, лабораторные исследования показали, что и сами методы определения массовой доли глазури на рыбе, ракообразных и моллюсках нуждаются в корректировке. Сегодня по инициативе и при поддержке Рыбного союза Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разрабатывают новую методику.

Паразитарная чистота

Союз предлагает уточнить требования паразитарной чистоты пищевой рыбной продукции, ограничившись неживыми паразитами, и установить конкретный способ определения их видимости и внести соответствующие изменения в нормы технических регламентов.

Александр Панин отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы при Минсельхозе.

Зоологическое наименование

Рыбный союз предлагает закрепить в нормативной базе понятие «зоологическое наименование водных биоресурсов и объектов аквакультуры. Это, считают в объединении, поможет эффективно выявлять фальсификацию рыбной продукции, в том числе подмену сырья.

«Его отсутствие в законодательстве РФ и ЕАЭС влечет неоднозначное толкование со стороны контролирующих органов информации на этикетке рыбной продукции. И соответственно, приводит к формированию ошибочной позиции о соответствии информации на этикетке содержанию упаковки», — обратили внимание в отраслевом объединении.

Наименование продукции при ее производстве по ГОСТ и ТУ

Рыбный союз предлагает обсудить изменения в техрегламент ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки» об установление запрета на использование наименований, применяемых в ГОСТ, при выпуске продукции по техническим условиям (ТУ) и стандартам организации (СТО).

Дело в том, что зачастую продукт, произведенный по ТУ и СТО, уступает по качеству аналогичной продукции, произведенной по ГОСТ, пояснил Александр Панин.

Предприятия снижают себестоимость продукта, но скрывают этот факт, присваивая продукту схожее с используемым в ГОСТ наименование.

«Это факты недобросовестной конкуренции и умышленного введения заблуждение потребителя, и с этим нужно бороться», — отметил председатель союза.

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Fishnews

  • Круглый стол по вопросам совершенствования законодательства в сфере пищевой продукции провел профильный комитет Совета Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • На круглом столе обсудили изменения в сфере техрегулирования. Фото пресс-службы Совета Федерации
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