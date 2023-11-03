Марикультура ждет принятия поправок

Наметившиеся законодательные изменения по объектам государственной экологической экспертизы — это уже большой шаг вперед, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Министерство природных ресурсов и экологии России представило законопроект с закрытым перечнем объектов ГЭЭ. Поправки подготовлены в соответствии с поручением правительства и должны исключить возможности для расширенных толкований, говорится в пояснительной записке.

В сентябре Госдума уже приняла в первом чтении проект закона, уточняющий сферу проведения экспертизы. В частности, из объектов ГЭЭ исключается обоснование пастбищной аквакультуры (кроме случаев, когда такая работа ведется на особо охраняемых природных территориях и в их охранных зонах).

Дальневосточный союз предприятий марикультуры уже много лет добивается, чтобы требование о государственной экологической экспертизе не распространялось на пастбищную аквакультуру, отметил председатель объединения Роман Витязев. То, что изменения, уточняющие объекты ГЭЭ, облекли в формат законопроекта и обсуждают в Госдуме, уже большой шаг вперед, полагает собеседник Fishnews.

«Это путь снятия избыточных административных барьеров в отрасли. Ждем вступления поправок в силу, чтобы продолжить работу по оптимизации процедур для марикультурных хозяйств», — подчеркнул руководитель ДВ СПМ.

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