На очередной крабовый аукцион завершился прием заявок

Оператор электронной площадки закончил принимать заявки на участие в новых торгах по продаже долей крабовых квот в инвестиционных целях. Сам аукцион запланирован на 10 ноября.

Подача заявок на участие во втором в этом году аукционе по продаже долей крабовых квот с инвестиционным обязательством завершилась 7 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

На этот раз на торги выставлен один лот. Он включает по 100% долей квот вылова в инвестиционных целях колючего краба в Южно-Курильской зоне, волосатого четырехугольного краба и краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне, равношипого краба в центральной части Охотского моря. Начальная цена — свыше 3,6 млрд рублей.

Покупатель долей квот также должен построить на отечественной верфи краболовное судно.

Прием заявок на участие в торгах проходил с 20 октября. Таким образом государство решило допродать доли квот, которые не были реализованы на крабовом аукционе с инвестобязательствами первого этапа.

Доли квот вылова в инвестцелях — 2022 по этим объектам были проданы 16 октября.

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