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Соглашение подписали на полях ВЭФ. Фото пресс-службы правительства Камчатки

К продвижению рыбы Камчатки присоединился крупный ритейлер

На полях ВЭФ заключили новое соглашение о повышении доступности камчатской рыбопродукции для россиян. В программе, предусматривающей прямые поставки в торговые сети от производителей, будет участвовать X5 Group.

Подписи на документе поставили губернатор Владимир Солодов, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, председатель Рыбного союза Александр Панин, вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Подписание соглашения с X5 Group, крупнейшим российским ритейлером, является важным шагом на пути реализации проекта, цель которого — повысить доступность дальневосточной рыбы, а вместе с этим и ее популярность. Рыбный союз и Х5 уже активно сотрудничают в вопросах развития торговли рыбной продукцией, ее продвижения», — обратил внимание Александр Панин.

Он уверен, что участие компании в камчатском проекте придаст ему дополнительный масштаб и позволит расширить доступность отечественной рыбы.

«Проект открытый, прозрачный. К нему могут присоединиться все заинтересованные участники рынка. Достичь цели по повышению ценовой доступности рыбной продукции планируется исключительно за счет повышения эффективности взаимодействия участников проекта и самоограничения торговой наценки в каждом звене товаропроводящей цепи», — рассказал председатель Рыбного союза.

Напомним, в июне руководство Камчатки и Минвостокразвития уже подписали соглашение о сотрудничестве с торговыми сетями и производителями рыбной продукции региона. Первые поставки рыбопродукции в рамках эксперимента по продвижению камчатской рыбы наметили на сентябрь.

«Увеличение поставок камчатской рыбы на внутренний российский рынок — для меня одна из ключевых задач. Это связано с расширением рынков сбыта для наших рыбаков, гарантиями стабильности сбыта, а также с решением государственной задачи, поставленной президентом, — обеспечение жителей нашей страны качественным, полезным и здоровым продуктом питания — дикой камчатской рыбой», — отметил Владимир Солодов.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительство
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