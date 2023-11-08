Продукции из минтая станет больше

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) прогнозирует увеличение выпуска минтаевой продукции до 1,1 млн тонн по итогам года. Прибавка по сравнению с результатом 2022 г. составит 20%.

«Объем добычи минтая за 10 месяцев 2023 года по всем районам промысла российских рыбаков превысил 1,8 млн тонн, что на 7% или 116 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года. В целом промысел минтая идет с опережением прошлогодних показателей. Освоение бассейнового общего допустимого улова составляет 88%, результат прошлого года — 81,6%. С учетом текущей динамики и остатка неосвоенного ОДУ можно прогнозировать годовой вылов минтая на уровне 1,92-1,95 млн тонн — это чуть больше уровня прошлого года», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

По данным ассоциации, за 10 месяцев 2023 г. в России производство мороженого минтая без головы выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, также значительно увеличился объем производства неразделанного минтая — на 53%. Объем производства филе минтая на фоне слабой конъюнктуры на экспортных рынках, связанной со снижением потребительского спроса и перепроизводством, сократился на 19%. Снижение выпуска также фиксируется по фаршу — минус 35%. Сохраняется тренд на рост производства сурими, выпуск которого увеличился в три раза, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

«С учетом текущей динамики производства можно прогнозировать, что общий объем выпуска минтаевой продукции в море и на береговых заводах по основным видам может составить почти 1,1 млн тон: порядка 900 тыс. тонн минтая мороженого, 100-110 тыс. тонн филе, 20 тыс. тонн фарша, около 50-55 тыс. тонн сурими. Это на 20% больше, чем в минувшем году», — отметил Алексей Буглак.

Ассоциация обращает внимание: в России, несмотря на общее снижение потребления рыбы за последние 10 лет, потребление минтая выросло в 1,5 раза. В этом году АДМ запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на российском рынке. Планируется, что реализация программы позволит за три года вдвое увеличить потребление минтаевой продукции в стране, до 350 тыс. тонн.

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