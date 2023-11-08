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Российская делегация отстаивала интересы отечественного рыболовства на ежегодной сессии АНТКОМ. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Россия защищает интересы своих рыбаков в Антарктике

Российская делегация отстаивала интересы отечественного рыболовства на ежегодной сессии АНТКОМ. Остро обсуждались промысла криля и клыкача, создание морских охраняемых районов в Антарктике, влияния климатических изменений.

Представители Российской Федерации участвовали в 42-м ежегодном совещании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ, CCAMLR). Мероприятие состоялось в австралийском Хобарте.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, самыми дискуссионными вопросами стали управление ресурсами криля и клыкача, создание системы морских охраняемых районов (МОР) в конвенционной зоне, реагирование на климатические изменения.

Криль

В последние годы АНТКОМ под влиянием ряда стран без достаточного научного обоснования проводит линию на неотложное изменение схемы управления добычей криля в подрайоне Антарктического полуострова (48.1), отметили в АтлантНИРО. По мнению специалистов филиала, это приведет к необоснованному ограничению промысла в продуктивных районах — снижению общего допустимого улова в наиболее эффективные для лова месяцы, вытеснению промысловых судов на менее продуктивные участки, установлению морского охраняемого района.

В соответствии с позицией российской стороны комиссия пролонгировала действующие меры по сохранению для дальнейшей разработки согласованного подхода к управлению промыслом криля в районе 48. Российские ученые считают, что защита интересов отечественного рыболовства в этой акватории требует регулярных комплексных экспедиционных исследований. Такие исследования уже возобновлены в рейсе СТМ «Атлантида» в 2020 г., напомнили в пресс-службе.

Клыкач

Проблемой, с российской точки зрения, является ревизия регулирования промысла клыкача в конвенционной зоне. По-прежнему острым остается вопрос классификации для программы исследований антарктического клыкача (Dissostichus mawsoni), выполняемой в статусе поискового промысла в Восточной Антарктике (подрайон 58.4.1) с участием семи судов из пяти стран. Эта программа приостановлена с сезона 2018/2019 гг. из-за отсутствия ясности по ее методологии и эффективности. Комиссия указала, что промысел клыкача в подрайоне 58.4.1 будет оставаться закрытым и в сезон 2023/24 гг.

Самая продолжительная дискуссия велась о ресурсах патагонского клыкача (D. eleginoides) в Статистическом подрайоне 48.3 (подрайон острова Южная Георгия). Российская сторона считает, что популяция D. eleginoides здесь нуждается в защите, а подход к использованию запаса требует пересмотра. Независимая экспертная группа по вопросам управления ресурсами клыкача в межсессионный период 2023 г. не смогла опровергнуть российскую позицию. Комиссия оставила закрытым промысел клыкача в подрайоне 48.3 в сезон 2023/24 гг., продлив эту меру с сезона 2021/22 г.

Также обсуждался нелегальный лов трех судов Великобритании (Argos Georgia, Nordic Prince и Argos Helena), которые добывали клыкача в закрытые сезоны 2021/2022 гг. и 2022/2023 гг. в закрытом подрайоне 48.3. В соответствии с позицией РФ и Аргентины комиссия обсудила вопрос включения этого флота в «черный список».

Морские охраняемые районы

В АтлантНИРО обратили внимание, что под предлогом защиты природы продолжают предприниматься научно необоснованные попытки по установлению обширных морских охраняемых районов. Они закроют традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб в зоне АНТКОМ, отметили в филиале.

Пятый год комиссии не удается достичь консенсуса по установлению единого процесса создания и функционирования МОР в конвенциональной зоне. Предложения по разработке мер для регулирования такого процесса были представлены российской стороной.

Россия и Китай не дали консенсус комиссии в отношении введения мер по сохранению для создания новых морских охраняемых районов, охватывающих наиболее биопродуктивные зоны, традиционные и потенциальные участки промысла криля и рыб. Это МОР в Восточной Антарктике (подрайоны 58.4.1 и 58.4.2), в районе Антарктического полуострова и Южной части дуги Скотия (подрайоны 48.1 и 48.2.), в море Уэдделла.

Комиссия решила провести межсессионные семинары по тематике создания МОР в зоне АНТКОМ.

Изменение климата

Признавая глобальное изменение климата одной из самых серьезных проблем Антарктики, комиссия обсудила включение этой тематики в деятельность научного комитета. По мнению российской стороны, важнейшей задачей АНТКОМ является организация регулярных ресурсных исследований и мониторинга для рационального использования морских биоресурсов с учетом климатических изменений.

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