Правительство продумает поддержку для «прибрежки» Магаданской области

Президент поручил федеральному правительству совместно с властями Магаданской области утвердить комплекс мер по развитию в регионе прибрежного рыболовства. Одним из направлений при этом должно стать обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к освоению квот.

Задачи в рыбной отрасли Магаданской области вошли в перечень поручений, которые Владимир Путин дал по итогам сентябрьского совещания по вопросам развития дальневосточных городов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство РФ должно совместно с властями региона утвердить комплекс мер по развитию в Магаданской области прибрежного рыболовства. Доклад по этому поводу должен быть представлен до 1 декабря, далее — раз в полгода.

Среди комплекса по развитию «прибрежки» должно быть несколько направлений:

- обновление промыслового флота для этого вида рыболовства,

- модернизация объектов для производства рыбной продукции,

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к освоению долей квот добычи в морских водах.

При этом должны быть определены показатели развития прибрежного рыболовства области до 2030 г. и обеспечена реализация предусмотренных мер.

Также поставлена задача по подбору финансирования для развития рыбного терминала морского порта Магадан.

Напомним, что ранее власти Магаданской области предложили ввести «региональные квоты»: часть разрешенных к освоению объемов отводить для распределения на уровне субъектов Федерации. Такие меры, как заявили в областной администрации, должны обеспечить работу небольших предприятий прибрежных территорий и снабжение рыбой местных жителей. В мае регионы высказались по теме «региональных квот» на совещании в Совете Федерации: тогда прозвучали разные оценки.

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