Новости
Президент Владимир ПУТИН провел совещание по развитию дальневосточных городов. Фото пресс-службы главы государства

Для строительства ГТС в порту Магадана подберут финансы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о работе по реконструкции рыбного порта на совещании у президента. Владимир Путин поручил подобрать источники финансирования для строительства гидротехники.

На теме восстановления магаданского рыбного порта губернатор Сергей Носов остановился на совещании, посвященном мастер-планам развития дальневосточных городов. Такая программа для Магадана предполагает в том числе и акцент на рыбном хозяйстве, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму встречи.

«До начала «нулевых» порт предоставлял полный комплекс услуг по обслуживанию судов и принимал рыболовецкий флот регионов Дальнего Востока. К началу двухтысячных причалы порта пришли в негодность, а прилегающая акватория стала небезопасной для судоходства из-за затонувших судов», — напомнил глава Магаданской области.

Он поблагодарил правительство за решение по передаче управления рыбным портом на региональный уровень. «Мы разработали инвестиционную декларацию, приводим в порядок территорию, параллельно готовим всю необходимую проектную и техническую документацию. Благодаря программе «Генеральная уборка» чистим акваторию порта от затонувших судов», — рассказал Сергей Носов.

По его словам, впервые за много лет небольшие рыболовецкие суда получили возможность подходить к причалам порта.

Губернатор добавил, что сформирован рыбный кластер, инвесторы уже вложили более 10 млрд рублей и готовы направить еще примерно столько же в создание высокотехнологичных производственных мощностей. «Мы имеем уникальную возможность возродить рыбную отрасль и снова сделать ее значимой для экономики города и региона», — сказал Сергей Носов.

Губернатор попросил федеральной поддержки для строительства гидротехнических сооружений рыбного порта.

«Порту действительно остро необходима реконструкция, и необходимо проводить модернизацию инфраструктуры», — прокомментировал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Владимир Путин, завершая обсуждение, заявил, что нужно определить источники финансирования строительства гидротехнических сооружений и инженерной инфраструктуры в порту Магадана.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккластермагаданская областьправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий Лимаренко

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий Соколов

Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

Сергей ТОМИЛИН

Каждая спасательная операция сложна по-своему

Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

Генеральный директор РК «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

Все интервью

Личное мнение

Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

Юлия Братенькова

В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Все материалы

Крупным планом

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

Рыбаков ждут большие перемены по участкам

Фестиваль Ульджин

От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.