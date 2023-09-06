Для строительства ГТС в порту Магадана подберут финансы

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о работе по реконструкции рыбного порта на совещании у президента. Владимир Путин поручил подобрать источники финансирования для строительства гидротехники.

На теме восстановления магаданского рыбного порта губернатор Сергей Носов остановился на совещании, посвященном мастер-планам развития дальневосточных городов. Такая программа для Магадана предполагает в том числе и акцент на рыбном хозяйстве, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму встречи.

«До начала «нулевых» порт предоставлял полный комплекс услуг по обслуживанию судов и принимал рыболовецкий флот регионов Дальнего Востока. К началу двухтысячных причалы порта пришли в негодность, а прилегающая акватория стала небезопасной для судоходства из-за затонувших судов», — напомнил глава Магаданской области.

Он поблагодарил правительство за решение по передаче управления рыбным портом на региональный уровень. «Мы разработали инвестиционную декларацию, приводим в порядок территорию, параллельно готовим всю необходимую проектную и техническую документацию. Благодаря программе «Генеральная уборка» чистим акваторию порта от затонувших судов», — рассказал Сергей Носов.

По его словам, впервые за много лет небольшие рыболовецкие суда получили возможность подходить к причалам порта.

Губернатор добавил, что сформирован рыбный кластер, инвесторы уже вложили более 10 млрд рублей и готовы направить еще примерно столько же в создание высокотехнологичных производственных мощностей. «Мы имеем уникальную возможность возродить рыбную отрасль и снова сделать ее значимой для экономики города и региона», — сказал Сергей Носов.

Губернатор попросил федеральной поддержки для строительства гидротехнических сооружений рыбного порта.

«Порту действительно остро необходима реконструкция, и необходимо проводить модернизацию инфраструктуры», — прокомментировал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Владимир Путин, завершая обсуждение, заявил, что нужно определить источники финансирования строительства гидротехнических сооружений и инженерной инфраструктуры в порту Магадана.

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