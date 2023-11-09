США помогают своим рыбакам закупками для госнужд

Соединенные Штаты в текущем году усилили закупочную интервенцию по минтаю и лососю. Для оперативного реагирования на рыночную ситуацию США планируют создать специализированное управление по рыбной продукции при минсельхозе.

Американский минсельхоз объявил об очередной закупке минтая по просьбам рыбаков. Отгрузка 370 тонн продукции намечена на первый квартал 2024 г., отмечает портал IntraFish. Как и во многих других подобных случаях, закупка пройдет в рамках Национальной программы школьных обедов и Федеральной программы продовольственной помощи.

В этом году министерство увеличило количество заявок на закупку дикого лосося и минтая в ответ на просьбы участников рынка о помощи. Так, в 2023 г. правительство США уже потратило более 204 млн долларов на приобретение аляскинского лосося и минтая. Тогда как по итогам 2022 г. общая сумма составила 160 млн долларов. Ожидается, что в 2024 г. закупки будут продолжены.

Тем не менее переизбыток предложения уже привел к конфликту между рыбаками и переработчиками из-за низких закупочных цен на нерку, горбушу и другие виды лосося, сообщает корреспондент Fishnews. При этом переработчики винят в сложившейся ситуации затоваренность складов после рекордного хода лосося в прошлом году и низкого спроса на мировом и национальном рынках.

Реагируя на сложную ситуацию на рынке, крупные рыбопромышленные компании выступили в поддержку законодательных инициатив, направленных на увеличение госзакупок рыбной продукции. Также игроки рынка поддержали создание специализированного управления по политике в области рыбной продукции при национальном минсельхозе.

Необходимость создания профильного управления рыбопромышленники объясняют тем, что сейчас министерству требуется более шести месяцев, чтобы отреагировать на переизбыток предложения на рынке. Такая задержка снижает эффективность принимаемых решений, считают они.

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