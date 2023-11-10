Минпромторг подготовил основу для обязательной маркировки икры

Министерство промышленности и торговли представило проект правил цифровой маркировки лососевой и осетровой икры. Внедрять систему в обязательном порядке предполагается уже в 2024 г.

Нынешней весной правительство приняло решение о начали эксперимента по цифровой маркировке лососевой и осетровой икры: регламентные сроки тестирования — с 15 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г.

Минпромторг при этом уже готовит основу для распространения маркировки в системе «Честный знак» на икру в обязательном порядке. Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства об утверждении правил маркировки лососевой и осетровой икры средствами идентификации. Этим же документом предполагается установить особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом икры, подлежащей обязательной маркировке.

Переходить на обязательную маркировку планируется уже в следующем году. Изменения объясняют необходимостью борьбы за обеление рынка.

Проект проходит публичное обсуждение — до 29 ноября.

Напомним, что Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока заявил о необходимости продлить эксперимент по цифровой маркировке икры как минимум до конца лососевой путины 2024 г. (а промысел красной рыбы завершается осенью). На нынешнем этапе Дальневосточный регион в тестировании в полном масштабе не участвовал, отмечали в КС.

В Общественном совете при Росрыболовстве предложили провести общественную экспертизу эксперимента. Общественный совет поддержал инициативу о продлении эксперимента икры, упакованной в потребительскую тару, до 31 марта 2025 г.

Проект постановления смотрите в прикрепленном файле.

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