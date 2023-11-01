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Проблемы цифровой маркировки рыбопродукции уже не первый раз обсуждают на конференции Fishnews Online

Дальневосточники предлагают добавить времени на обкатку маркировки икры

Для полноценного тестирования системы цифровой маркировки икры нужно добавить времени как минимум до завершения лососевой путины 2024 г., считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Дальневосточный регион в полном масштабе в эксперименте по маркировке не участвовал, тогда как именно местные добытчики обеспечивают поставки икры для предприятий в другой части страны. На это руководители отраслевых ассоциаций обратили внимание на конференции Fishnews Online.

Лососевая путина в Камчатском крае завершилась в сентябре, большинство предприятий было уверено, что эксперимент коснется только потребительской упаковки, и не предполагало, что в его периметр попадет продукция в транспортной таре — куботейнерах, поэтому к тестированию присоединиться не успело, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Таким образом, получается, что на основной территории, где производится икра, тестирования не было.

О том, что надо дать еще время на обкатку системы маркирования, заявили руководители и других отраслевых объединений. Пока эксперимент не будет в полном объеме проведен на Дальнем Востоке — в основном рыбодобывающем регионе страны, нельзя говорить, что внедрение цифровой маркировки пройдет безболезненно для добросовестных производителей и рынка, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций.

До сих пор остаются проблемы технического плана, решения которых промышленники на побережье просто не представляют, отметил Владимир Галицын. Есть вопросы и по поводу сопряжения маркировки с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Никто так и не ответил, как же все-таки маркировка поможет защитить рынок от браконьерской продукции, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Обещания, что это будет действенный способ борьбы с товарами нелегального происхождения, звучат при внедрении каждой новой электронной системы. Обязанностей у производителей все прибавляется и прибавляется, но где результат? Новое требование не может не повлиять на стоимость продукции, полагают в отраслевых объединениях.

Эффективность эксперимента с маркировкой икры до сих пор непонятна, согласился с коллегой президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Говорить о хоть сколько-нибудь показательных результатах тестирования можно будет только после того, как в нем полномасштабно поучаствует Дальний Восток, подчеркнул председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Помочь разобраться с экспериментом по маркировке икры должна общественная экспертиза — провести ее предложили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Также в отраслевых ассоциациях считают важным продолжить обсуждения на площадке Министерства промышленности и торговли РФ.

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НазадМетки: дальний востокикракамчаткаросрыболовство
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