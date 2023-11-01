Дальневосточники предлагают добавить времени на обкатку маркировки икры

Для полноценного тестирования системы цифровой маркировки икры нужно добавить времени как минимум до завершения лососевой путины 2024 г., считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Дальневосточный регион в полном масштабе в эксперименте по маркировке не участвовал, тогда как именно местные добытчики обеспечивают поставки икры для предприятий в другой части страны. На это руководители отраслевых ассоциаций обратили внимание на конференции Fishnews Online.

Лососевая путина в Камчатском крае завершилась в сентябре, большинство предприятий было уверено, что эксперимент коснется только потребительской упаковки, и не предполагало, что в его периметр попадет продукция в транспортной таре — куботейнерах, поэтому к тестированию присоединиться не успело, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Таким образом, получается, что на основной территории, где производится икра, тестирования не было.

О том, что надо дать еще время на обкатку системы маркирования, заявили руководители и других отраслевых объединений. Пока эксперимент не будет в полном объеме проведен на Дальнем Востоке — в основном рыбодобывающем регионе страны, нельзя говорить, что внедрение цифровой маркировки пройдет безболезненно для добросовестных производителей и рынка, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций.

До сих пор остаются проблемы технического плана, решения которых промышленники на побережье просто не представляют, отметил Владимир Галицын. Есть вопросы и по поводу сопряжения маркировки с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Никто так и не ответил, как же все-таки маркировка поможет защитить рынок от браконьерской продукции, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Обещания, что это будет действенный способ борьбы с товарами нелегального происхождения, звучат при внедрении каждой новой электронной системы. Обязанностей у производителей все прибавляется и прибавляется, но где результат? Новое требование не может не повлиять на стоимость продукции, полагают в отраслевых объединениях.

Эффективность эксперимента с маркировкой икры до сих пор непонятна, согласился с коллегой президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Говорить о хоть сколько-нибудь показательных результатах тестирования можно будет только после того, как в нем полномасштабно поучаствует Дальний Восток, подчеркнул председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

Помочь разобраться с экспериментом по маркировке икры должна общественная экспертиза — провести ее предложили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Также в отраслевых ассоциациях считают важным продолжить обсуждения на площадке Министерства промышленности и торговли РФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews