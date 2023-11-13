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В рамках программы рыбных недель, запланированных на 2024 г. в России, предполагаются активные промоакции по определенным видам рыбы по всей стране и флагманские региональные фестивали

График рыбных фестивалей расписали для россиян

В 2024 г. в России состоится девять рыбных недель, рассказали в Рыбном союзе. Мероприятия предусмотрены в рамках программы продвижения «Русская рыба».

В рамках программы рыбных недель, запланированных на 2024 г. в России, предполагаются активные промоакции по определенным видам рыбы по всей стране и флагманские региональные фестивали. График мероприятий приводит в своем телеграм-канале Рыбный союз, сообщает корреспондент Fishnews.

В апреле планируется неделя, посвященная сельди и кильке, в мае — корюшке, минтаю и мидиям. Июнь — время проведения Всероссийской рыбной недели. В июле эстафету примут форель и барабулька, в августе — дальневосточный лосось. В сентябре цикл завершит треска.

Мероприятия запланированы в рамках программы продвижения «Русская рыба», которую готовит Роскачество по поручению Минпромторга и при поддержке Росрыболовства, Рыбного союза, АКОРТ, Expo Solutions Group и других участников рынка.

Программа предполагает офлайн-продвижение: фестивали в регионах и гастротуризм, акции в торговых сетях, специальное рыбное меню в ресторанах, онлайн-продвижение: кампании в СМИ, интернете и соцсетях; исследования качества рыбной продукции.

Рыбные недели и программа продвижения в целом направлена на популяризацию потребления рыбы, повышение уровня информированности населения о полезных свойствах рыбы, возможностях приготовления этого продукта, отметил заместитель председателя союза Сергей Гудков. Проект будет ориентирован на все группы возрастов, но приоритетная целевая аудитория — молодежь, среди которой наблюдается наиболее интенсивное падение уровня потребления рыбы в последние годы.

В целом за последние 10 лет потребление рыбы в России сократилось на треть, констатировал Сергей Гудков, опираясь на данные Росстата. Среди причин — не только снижение покупательной способности населения, но и невысокий уровень информированности людей о пользе потребления рыбы. Сейчас в России должен быть разработан федеральный план мероприятий по популяризации рыбной продукции.

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