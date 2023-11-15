Заявительная кампания определит новых претендентов на инвестквоты

Чуть больше трех недель осталось до завершения приема обращений о закреплении и предоставлении долей инвестквот второго этапа. В этом году заявительная кампания проходит в особые сроки.

Принятый в декабре закон предусмотрел второй этап программы инвестиционных квот вылова на Дальневосточном бассейне. Прием заявок от желающих получить права на промысел после создания новых мощностей в этом году открыт в особые сроки, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявительная кампания, по постановлению правительства, стартовала 8 августа и проводится до 8 декабря. Согласно законодательству, право на освоение квот компания получает после того, как введет в эксплуатацию объект инвестиций. На втором этапе в качестве таковых предложены промысловые суда, транспортный флот, перерабатывающие заводы и рыболовные комплексы (объединяют суда и завод). Программа предусматривает возможность распределения квот на добычу минтая, сельди, разнорыбицы (размер долей квот и виды водных биоресурсов зависят от типа объекта инвестиций).

Интерес к строительству береговых предприятий под квоты проявлял бизнес в Сахалинской области и в Камчатском крае.

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