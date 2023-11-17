Эксперимент по цифровой маркировке рыбопродукции собираются расширить

Минпромторг опубликовал проект постановления о новой группе продовольствия, на которую будет распространен эксперимент по цифровой маркировке.

Проект постановления правительства «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции» размещен на портале regulation.gov.ru.

Тестирование системы предполагается распространить на позиции ТН ВЭД 1604 (за исключением 1604 31 000 0 и 1604 32 00) «Готовая или консервированная рыба2» и 1605 «Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные2».

Проводить эксперимент планируется с 1 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Решение о введении обязательного маркирования будет приниматься «в том числе по результатам эксперимента с учетом позиций заинтересованных сторон», заявили ранее в Минпромторге.

Напомним, что с 15 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. официально проходит эксперимент по цифровой маркировке лососевой и осетровой икры. Министерство промышленности и торговли представило проект правил для обязательного маркирования этой продукции — внедрять требование планируется уже в 2024 г.

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