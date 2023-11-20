На Курилах становится меньше затонувшего флота

В Сахалинской области до конца года собираются утилизировать 26 затонувших судов. Чтобы ускорить процесс очистки в Северо-Курильском районе, там планируют открыть муниципальный пункт приема металлолома.

На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» с Парамушира уже вывезли 250 тонн металлолома, который пойдет на переработку, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Отмечено, что расчистка акватории Северо-Курильского района от затонувшего флота в таких масштабах проводится впервые. Всего специалисты определили 28 объектов, которые планируют утилизировать за два года. На эти цели выделено 134 млн рублей.

«Одна из сложностей состоит в том, что в районе отсутствует лицензируемый пункт приема металлолома, это влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос открытия в муниципалитете пункта приема металлолома до конца текущего года, это значительно упростит процесс утилизации», — обратил внимание и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Основные работы в регионе сейчас ведутся в Северо-Курильске, Корсаковском и Невельском районах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews