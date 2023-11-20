Новости
Научно-исследовательское судно «Атлантниро» проводит съемки в юго-восточной части Балтийского моря. Фото пресс-службы Атлантического филиала ВНИРО

Россия возобновляет независимые съемки на Балтике

Научно-исследовательское судно «Атлантниро» отправилось в юго-восточную часть Балтийского моря — оценивать запасы трески и речной камбалы, а также их среду обитания. Отмечено, что последний раз такая осенняя донная съемка выполнялась в 2017 г.

Эта экспедиция на Балтику уже третья в текущем году. Для ее обеспечения Центральный институт Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выделил дополнительные средства, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

В АтлантНИРО обратили внимание: в условиях территориальной изолированности Калининградской области значимость использования местных водных биоресурсов возрастает. Следовательно, возрастает и необходимость в научном обеспечении промысла. В частности, в исследованиях трески, запас которой находится в депрессивном состоянии.

Ранее «пробелы» в собственных исследованиях во многом нивелировались за счет совместной работы с прибалтийскими странами в рамках Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES). Такая работа велась при непосредственном участии российской стороны, в том числе сотрудников АтлантНИРО.

«Недружественная политика прибалтийских стран привела к закрытию доступа российских специалистов к международным базам данных ИКЕС, что значительно усложняет оценку запасов ВБР. Для достижения научной независимости от западных стран, в целях качественного выполнения задач института необходимо возобновить в полном объеме регулярные экспедиции в зоне России Балтийского моря», — подчеркнули в филиале.

В ходе нынешнего рейса планируется выполнить учетную траловую съемку по оценке численности пополнения, относительной плотности концентраций основных промысловых донных рыб — трески и речной камбалы. Также специалисты соберут материалы по размерно-возрастному составу, биологическому состоянию, питанию и распределению пелагических и донных рыб.

Кроме того, будут взяты пробы ихтио- и зоопланктона, бентоса, образцы для паразитологических исследований, собрана гидрометеорологическая информация, проведены акустические работы. Еще одна задача экспедиции — получение информации об экологических факторах, определяющих доступность водных биоресурсов промыслу.

Контрольные траления будут выполняться в соответствии со схемой и методикой АтлантНИРО и руководством ИКЕС по международным траловым съемкам на Балтике.

Полученные данные используют для оценки численности и биомассы запасов, а также разработки мер по их рациональной эксплуатации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Научно-исследовательское судно «Атлантниро» проводит съемки в юго-восточной части Балтийского моря. Фото пресс-службы Атлантического филиала ВНИРО
  • Научный улов трески. Фото пресс-службы Атлантического филиала ВНИРО
  • Специалисты берут и ряд «нерыбных» проб. Фото пресс-службы Атлантического филиала ВНИРО
  • Схема контрольных тралений съемки «Атлантниро». Фото пресс-службы Атлантического филиала ВНИРО
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Отрасль меняется

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Константин САВЕНКОВ

    Новый протокол расширил возможности поставок рыбы в Китай

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Лососевая путина показала прибавку

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    В любом периоде нужно видеть возможности

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Безопасность любой ценой?!

    Все материалы

    Крупным планом

    Вид на реку Амур

    Хабаровский край: Большая повестка региона

    На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

    Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

    Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

    В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

    Курс навстречу рыбакам

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

    Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.