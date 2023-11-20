Россия возобновляет независимые съемки на Балтике

Научно-исследовательское судно «Атлантниро» отправилось в юго-восточную часть Балтийского моря — оценивать запасы трески и речной камбалы, а также их среду обитания. Отмечено, что последний раз такая осенняя донная съемка выполнялась в 2017 г.

Эта экспедиция на Балтику уже третья в текущем году. Для ее обеспечения Центральный институт Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выделил дополнительные средства, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

В АтлантНИРО обратили внимание: в условиях территориальной изолированности Калининградской области значимость использования местных водных биоресурсов возрастает. Следовательно, возрастает и необходимость в научном обеспечении промысла. В частности, в исследованиях трески, запас которой находится в депрессивном состоянии.

Ранее «пробелы» в собственных исследованиях во многом нивелировались за счет совместной работы с прибалтийскими странами в рамках Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES). Такая работа велась при непосредственном участии российской стороны, в том числе сотрудников АтлантНИРО.

«Недружественная политика прибалтийских стран привела к закрытию доступа российских специалистов к международным базам данных ИКЕС, что значительно усложняет оценку запасов ВБР. Для достижения научной независимости от западных стран, в целях качественного выполнения задач института необходимо возобновить в полном объеме регулярные экспедиции в зоне России Балтийского моря», — подчеркнули в филиале.

В ходе нынешнего рейса планируется выполнить учетную траловую съемку по оценке численности пополнения, относительной плотности концентраций основных промысловых донных рыб — трески и речной камбалы. Также специалисты соберут материалы по размерно-возрастному составу, биологическому состоянию, питанию и распределению пелагических и донных рыб.

Кроме того, будут взяты пробы ихтио- и зоопланктона, бентоса, образцы для паразитологических исследований, собрана гидрометеорологическая информация, проведены акустические работы. Еще одна задача экспедиции — получение информации об экологических факторах, определяющих доступность водных биоресурсов промыслу.

Контрольные траления будут выполняться в соответствии со схемой и методикой АтлантНИРО и руководством ИКЕС по международным траловым съемкам на Балтике.

Полученные данные используют для оценки численности и биомассы запасов, а также разработки мер по их рациональной эксплуатации.

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