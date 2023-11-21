По рыболовным участкам готовятся основополагающие документы

Сейчас по переоформлению рыболовных участков на новый срок продолжается формирование правовой базы, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Объединение совместно с правительством края активно участвуют в этой работе, отметил он.

Для реализации принятого в июле федерального закона о новых принципах закрепления рыболовных участков готовятся подзаконные акты. Напомним, что этот документ предусматривает возможность перезакрепления РЛУ за пользователями без торгов — конкурсов и аукционов. Механизм распространяется и на промысел лососей.

По новому закону продолжается формирование нормативно-правовой базы, сообщил Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Один из ключевых вопросов — приведение в соответствие с актуальными требованиями границ рыболовных участков. Предполагается, что эта сфера будет регулироваться специальным законом — сейчас готовится соответствующий законопроект.

Срок для приведения границ участков в проекте сдвинули на более поздний: планируется, что эта работа должна быть выполнена к августу 2025 г., но времени все же отводится немного, рассказал руководитель объединения.

При этом в Камчатском крае продолжается формирование регионального перечня рыболовных участков. «Проведена глобальная работа», — подчеркнул Владимир Галицын. Ассоциация активно участвует во всех этих процессах. На сегодняшний день Росрыболовство согласовало включение в перечень еще 250 РЛУ в Камчатском крае. «Практически все морские участки для промышленного лова внесены в список — это очень значимо», — отметил руководитель АДЛК. Остаются вопросы по речным участкам, над их решением предстоит работать.

Важно, что темы, связанные с РЛУ, обсуждаются открыто, на заседаниях специальной межведомственной рабочей группы, обратил внимание Владимир Галицын. «Считаю, что эта работа для нас приоритетная — сохранить за предприятиями право пользования участками. Для рыбаков это гарантия дальнейшей работы», — заявил председатель ассоциации.

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