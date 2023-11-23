Правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна скорректировали

Вносятся изменения в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. В числе прочего поправки предусматривают смягчение требований по сдаче отчетности в случаях, когда промысел ведется не с судов, подающих ССД.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 8 сентября 2023 г. № 713 — о внесении изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки в том числе включают смягчение требований по сдаче отчетности в случаях, когда промысел осуществляется не с судов, подающих судовые суточные донесения. Также предусмотрены изменения по любительскому рыболовству в Чукотском автономном округе.

Срок действия новой редакции правил — до 1 марта 2026 г.Часть поправок вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, остальные — с 1 сентября 2024 г. Напомним, проект этого документа был представлен для оценки регулирующего воздействия еще в январе.

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