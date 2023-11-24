Студентов Камчатки будут обучать на рыбопромышленном производстве

В Камчатском крае открыли первый учебно-производственный центр в рыбной отрасли. Проект реализован на базе «Камчаттралфлота», это совместный проект компании и Камчатского государственного технического университета.

В день официального открытия центр посетили заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, глава Северо-Восточного теруправления ведомства Юрий Татаринов, министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский и один из учредителей ООО «Камчаттралфлот» Евгений Новосёлов.

Василий Соколов отметил, что предприятия рыбохозяйственного комплекса страны часто сталкиваются с проблемой нехватки кадров.

«На этой площадке сейчас происходит серьезный прорыв именно в плане образования. Студенты колледжа и «вышки» могут пройти практику, увидеть процесс, который организован на лучшем уровне, доступном сейчас в рыбной отрасли. Это очень здорово, потому что такое обучение позволяет расширить их возможности в дальнейшем при трудоустройстве и вовлекает в рыбную отрасль, которая зачастую, к сожалению, позиционируется как что-то пахнущее рыбой, грязное, не очень престижное», — подчеркнул представитель федерального агентства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, организатором учебного процесса выступает Камчатский государственный технический университет.

«В университете обучается около тысячи студентов по очной форме обучения, треть из которых — по морским специальностям, и около 600 человек в колледже – все они проходить практические занятия. Начнем учебный процесс со следующего семестра, и ребята будут каждый день вместо университета будут приезжать на учебу сюда, на площадку», — рассказал ректор КамчатГТУ Сергей Левков.

На площадке завода созданы учебные рабочие места для студентов — учебный кабинет с видеотрансляцией из производственных цехов. Предусмотрена возможность участия в производственных процессах рыбоперерабатывающего завода и ознакомления с судовым оборудованием собственного флота предприятия.

Практические занятия по профильным дисциплинам будут вести специалисты компании совместно с вузовскими преподавателями.

«То, что мы открыли производственные классы на базе предприятия «Камчаттралфлот», положительно скажется не только на нашей организации, но и на всей рыбной отрасли Камчатского края, которая нуждается сегодня в квалифицированных кадрах», — обратил внимание Евгений Новосёлов.

Генеральный директор компании Владимир Котов напомнил, что завод заработал осенью 2019 г. в рамках программы инвестквот. В собственности предприятия пять судов, добывающих в год около 27 тыс. тонн рыбы-сырца. Из них изготавливают около 20 тыс. тонн готовой продукции.

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