04 октября 2019 года

Современный рыбоперерабатывающий комплекс запущен на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском торжественно открыли производственную линию рыбоперерабатывающего комплекса «Камчаттралфлота». Новый завод построен по программе инвестквот и введен в строй на год раньше запланированного срока.

На праздничной церемонии губернатор Камчатки Владимир Илюхин отметил, что проект добавил более 2 млрд рублей в «инвестиционную копилку» рыбной отрасли края, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рыбаки исполняют свои обязательства в рамках соглашения с государством, – подчеркнул глава региона. – И сейчас нам, власти, нужно исполнить свои обязательства – отдать рыбакам инвестиционные квоты».

«Мы построили серьезный, мощный, высокотехнологичный и современный завод, – отметил директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов. – Но мне хотелось бы сказать, что реализация такой большой задачи была бы невозможна без команды. Наша команда очень сильная, это настоящие профессионалы – увлеченные, творческие талантливые».

Генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель «Камчаттралфлота» Евгений Новоселов поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта. «Я обещаю, что этот завод будет показывать прекрасные результаты, выпускать широкий ассортимент продукции высокого качества, пользующейся успехом на мировом рынке», – сказал он.

Владимир Илюхин, Евгений Новоселов и Владимир Котов вместе нажали кнопку запуска, после чего на ленту транспортера из бункеров в цеху хлынула первая рыба.

Новое предприятие настроено на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира. Предполагается также выпускать консервы и пресервы – порядка 100 туб в сутки.

Технологические линии завода включают самое современное оборудование: машины BAADER, рыбомучную установку европейского производства, немецкий морозильный комплекс. Отечественная техника будет использоваться при производстве консервов.

Основным объектом переработки станет белорыбица: минтай, треска, камбала. Благодаря участию в программе инвестиционных квот предприятию положены дополнительные лимиты для промысла минтая и охотоморской сельди.

Fishnews