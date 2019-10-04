Новости
Завод запустили губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель ООО «Камчаттралфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ и генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Современный рыбоперерабатывающий комплекс запущен на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском торжественно открыли производственную линию рыбоперерабатывающего комплекса «Камчаттралфлота». Новый завод построен по программе инвестквот и введен в строй на год раньше запланированного срока.

На праздничной церемонии губернатор Камчатки Владимир Илюхин отметил, что проект добавил более 2 млрд рублей в «инвестиционную копилку» рыбной отрасли края, сообщает корреспондент Fishnews.

«Рыбаки исполняют свои обязательства в рамках соглашения с государством, – подчеркнул глава региона. – И сейчас нам, власти, нужно исполнить свои обязательства – отдать рыбакам инвестиционные квоты».

«Мы построили серьезный, мощный, высокотехнологичный и современный завод, – отметил директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов. – Но мне хотелось бы сказать, что реализация такой большой задачи была бы невозможна без команды. Наша команда очень сильная, это настоящие профессионалы – увлеченные, творческие талантливые».

Генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель «Камчаттралфлота» Евгений Новоселов поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта. «Я обещаю, что этот завод будет показывать прекрасные результаты, выпускать широкий ассортимент продукции высокого качества, пользующейся успехом на мировом рынке», – сказал он.

Владимир Илюхин, Евгений Новоселов и Владимир Котов вместе нажали кнопку запуска, после чего на ленту транспортера из бункеров в цеху хлынула первая рыба.

Новое предприятие настроено на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира. Предполагается также выпускать консервы и пресервы – порядка 100 туб в сутки.

Технологические линии завода включают самое современное оборудование: машины BAADER, рыбомучную установку европейского производства, немецкий морозильный комплекс. Отечественная техника будет использоваться при производстве консервов.

Основным объектом переработки станет белорыбица: минтай, треска, камбала. Благодаря участию в программе инвестиционных квот предприятию положены дополнительные лимиты для промысла минтая и охотоморской сельди.

Fishnews

  • Завод запустили губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель ООО «Камчаттралфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ и генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ
  • Завод оснащен новейшим оборудованием
  • Завод оснащен новейшим оборудованием
  • Подача рыбы из бункера
  • Консервная линия
  • Новые автоклавы
  • Первая рыба хлынула на ленту транспортера
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: камчаткаминтай
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    На отрасль стали смотреть другими глазами

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    «Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

    Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

    Губернатор Камчатского края

    Владимир ИЛЮХИН

    Рыбаки свои обязательства выполняют

    Все материалы

    Интервью

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Готовы к совместной работе с рыбаками

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

    Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

    Наталия ДОБРЫНИНА

    Артемия — это настоящий клад

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

    Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

    Владимир КОТОВ

    Все обязательства по инвестпроекту выполнили

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

    Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

    Сергей ХАРЬКОВ

    Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Все материалы

    Крупным планом

    Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

    «Фишеринг сервис»: Идем на восток!

    Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

    Moon Tech: Холод под контролем

    Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

    Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

    За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

    Чему научит история «Островного»?

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.