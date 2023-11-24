Еще один краболов «Антея» встал на воду

Со стапелей Находкинского судоремонтного завода спустили на воду судно «Мыс Наварин». Это четвертый краболов в рамках заказа группы компаний «Антей».

«Мыс Наварин», как и вся серия из восьми краболовов, строится по современному проекту CCa5712LS. Это судно — заказ компании «Антей Север», входящей в ГК «Антей». Оно предназначено для добычи и перевозки живого краба в Беринговом, Баренцевом и Охотском морях, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний.

Общая длина краболова составляет 57,7 м, ширина — 12,6 м, максимальная скорость — 12 узлов. Судно сможет хранить до 120 тонн живого краба в 9 RSW-танках совокупным объемом 680 куб. м.

«Общий объем инвестиций в строительство восьми краболовных судов на сегодняшний день составляет 16 млрд рублей. Экономическая ситуация в стране, мировая санкционная политика вносит свои коррективы в производственные сроки. Для группы компаний «Антей» строительство судов на приморской верфи — это не только выполнение задач по обновлению флота, но и большой вклад в развитие региона», — рассказал генеральный директор «Антей Север» Юрий Бакаляр.

По словам первого заместителя генерального директора — директора по судостроению НСРЗ Владимира Наумчака, такой масштабный заказ помог возродить судостроительную отрасль в Находке.

«Краболовы строятся по уникальному проекту, это дает нашим специалистам возможность осваивать новые компетенции и выполнять интересные задачи. С помощью госсподдержки мы провели модернизацию производственных мощностей, закупили новое оборудование, построили общежития для сотрудников, сделали ремонт в цехах. Сейчас на строительстве краболовных судов задействовано около 600 человек», — подчеркнул Владимир Наумчак.

Заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий обратил внимание на поддержку, которую корпорация оказывает резидентам свободного порта Владивосток. «Так, НСРЗ присвоен товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», который обеспечивает участие предприятия в крупных российских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, таких как ВЭФ, а также присутствие на страницах онлайн- и печатных каталогов КРДВ, продвигающих товары и услуги резидентов», — перечислил он.

Серия из восьми краболовов по заказу ГК «Антей» была торжественно заложена в июне 2020 г. Старт строительству дал вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. «Мыс Наварин» — четвертый краболов серии, еще два судна будут спущены на воду до конца текущего года.

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